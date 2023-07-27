Могилев накрыло мощным ливнем 27.07.2023, 22:26

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Улицы затопило.

В Могилевской области ликвидировали последствия сильного ливня, который прошел сегодня с 13 до 18 часов, сообщает пресс-служба МЧС.

Он подтопил 11 подворий в Могилеве на улицах Струшня, 2-й.Струшенский Овраг, Мурманской. Подразделения МЧС осуществляли откачку воды с подворий жилых домов. Пострадавших нет, отселение жильцов не потребовалось.

Также подтоплены участки автомобильной дороги на улицах Симонова и Космонавтов. Там работала техника МЧС и Могилевского городского коммунального унитарного дорожно-мостового предприятия.

Из-за подтопления дорог было ограничено движение общественного транспорта в Могилеве по улицам Симонова и Космонавтов.

Подразделения МЧС выезжали на уборку упавших деревьев в деревню Бовсевичи и Бокатовка. К счастью, пострадавших нет.

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