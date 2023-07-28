ВСУ мощно пошли вперед и продвинулись сразу на нескольких направлениях 28.07.2023, 11:13

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Освобожден еще один населенный пункт в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные операции сразу на нескольких направлениях. Сообщается об освобождении населенного пункта в Донецкой области, о продвижении в западной части Запорожской и на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Надежды (14 км к юго-западу от Сватового) и к югу от Новоселовского.

Министерство обороны России заявило, что подразделения 7-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус Балтийского флота) якобы захватили неопределенные выгодные позиции к западу от Куземовки (13 км северо-западнее Сватового). ISW не наблюдала визуального подтверждения таких заявлений, а РФ, возможно, преувеличивает, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступлений на других участках фронта.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе к югу от Дибровы.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что украинские силы продвигались к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы проводили штурмы вблизи Железнянского, Берховки, Клещиевки, Андреевки и Северного.

27 июля российские войска контратаковали вокруг Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские нападения к северу от Хромового, к северу и югу от Клищиевки и к востоку от Дружбы.

Российские источники утверждали, что 27 июля украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на участке Авдеевка-Донецк.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки. Заместитель министра обороны Анна Маляр, 26 июля, заявила, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, а бои в этом районе такие же интенсивные, как на Бахмутском направлении.

Южная ось

27 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых видно, что украинские войска освободили Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки) после упорных боев в этом районе.

Некоторые российские источники, включая командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, выразили обеспокоенность способностью России удержать Урожайное.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки с целью отразить утраченные позиции вблизи Старомайорского.

27 июля украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и предположительно продвинулись в этом районе. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска дополнительно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович заявил, что украинские силы 27 июля совершили значительное продвижение на Мелитопольском направлении.

Украинские силы, вероятно, продвинулись дальше в западной Запорожской области, чем ISW смогла визуально подтвердить. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что одна украинская бронемашина достигла российских противотанковых позиций к северо-западу от Вербового (17 км юго-восточнее Орехова), примерно в 3,5 километрах по нынешней оценке линии фронта ISW.

Тот факт, что эта единственная украинская машина продвинулась так далеко до российских оборонительных линий, очевидно, не потерпев российского огня, свидетельствует о том, что украинские силы могли продвинуться в окрестностях юго-восточнее Орехова.

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