Дмитрий Полиенко: ГУБОПиК злило, что про меня писали в СМИ 2 29.07.2023, 11:21

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Каждый белорус сегодня может стать правозащитником.

Бывший политзаключенный, активист анархистского движения Дмитрий Полиенко не понаслышке знает, что такое солидарность. В интервью сайту Charter97.org он рассказал о креативных акциях в его поддержку:

— Куча писем и открыток, финансовая поддержка, акции солидарности, от стикеров и листовок — до акций прямого действия.

Мой товарищ Никита Емельянов сейчас отбывает наказание за акции солидарности в мою поддержку. Он атаковал СИЗО №1 в Минске коктейлем Молотова, а когда у меня должен был начаться суд, он с товарищами закидал здание Минского городского суда красной краской. Также они вешали баннеры прямо на забор суда. За эти акции, к сожалению, Никита сейчас отбывает наказание, где ежедневно подвергается репрессиям и давлению.

Солидарность чувствовалась каждый день. В мой день рождения товарищи запустили салют возле колонии, а на заборе было нарисовано граффити «Свободу Полиенко!» Были приветы и поздравления по радио. В те времена, до 2020 года, Лукашенко еще игрался в демократию, тогда еще не была запрещена независимая пресса, в которой были публикации про мое дело и акции солидарности. Это очень раздражало местных оперов и сотрудников ГУБОПиКа, однако это не давало карателям возможности развязать руки и «укатать» политзека по полной программе.

— Каким образом лучше предоставлять помощью узникам совести в сегодняшней ситуации?

— Сейчас, к сожалению, режим Лукашенко развязал настоящий террор против всех сознательных белорусов, несогласных с режимом. Количество политических заключенных растет с каждым днем. До сих пор продолжаются задержания людей за фото с протестов 2020 года или за лайки в социальных сетях. Из-за войны в Украине информационное поле, к сожалению, сместилось, повестка политзаключенных ушла на второй план.

Поэтому нельзя забывать про белорусов, которые не побоялись выступить против тоталитарного режима Лукашенко.

Я бы посоветовал всем небезразличным белорусам самим становиться правозащитниками. Приходить на суды к политзаключенным, которые попали под каток репрессий. Почаще писать письма, даже если цензура их не пропускает. Поддерживать политзаключенных и их родственников финансово. И я бы советовал это делать напрямую. Как это сделать — можно прочитать на сайте правозащитной организации Dissidentby, там есть функция «Помощь семьям».

Проводить больше акций солидарности: от банальных листовок, до более весомых и решительных действий. Потому что информационная поддержка не дает карателям развязать руки, когда о политзаключенном помнят и пишут СМИ.

Белорусы показали свою солидарность и решительность в 2020 году. Уверен, что наша солидарность сильнее их тюрем. Важно помогать друг другу, ни на день не забывать наших героев, которых этот мерзкий и трусливый режим бросил за решетку.

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