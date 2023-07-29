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Купите Лаврову унты

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 29.07.2023, 14:20
  • 4,146
Купите Лаврову унты

Кто будет следующим «другом» и «спасителем» России?

Странное впечатление производят образы России, которые высшее начальство со звоном спускает населению по дрожащим от возбуждения трубам пропаганды.

Сначала это был образ старшего брата – могучего Китая. На него можно опереться, и он волшебным образом спасет от «Запада». Китай купит все (т.е. нефть и газ) и даст все, заменив «Запад». Будем «мы» с ним «вместе» («Здорово мы пахали», - сказала муха, сидя на быке»).

Со временем образ спасительного Китая померк, «китайская» блажь прошла, народ от нее подустал.

И кинулись скоморохи в Африку с дудками и танцами. Лавров трижды туда летал с Захаровой, языки какие-то африканские в российских школах захотели изучать, встречу в Петербурге устроили с некоторыми африканскими лидерами. Африка теперь «нас» (т.е. начальство) спасет – и торговля с ней, и воспоминания о советской дружбе.

Кто следующий друг и спаситель России, когда от африканской жары одуреете? Пингвины в Антарктиде? Купите заранее Лаврову унты.

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