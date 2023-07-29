Александра Герасименя: Моя первая проданная медаль пошла на поддержку спортсменов 2 29.07.2023, 18:22

3,084

Звезда белорусского спорта рассказала о силе солидарности.

Многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя в интервью сайту Charter97.org рассказала о белорусской солидарности, настоящих героях и как звезды спорта могут помочь политзаключенным.

— Для меня слово «солидарность» обозначает людей, которые объединены общей целью, задачей. Когда даже люди, условно говоря, разных конфессий и профессий объединяются под какую-то идейную задачу для достижения результата.

— Вы проводили занятия для детей-беженцев в Варшаве. Насколько важно известным людям брать на себя инициативу в деле помощи беженцам, политзаключенным?

— Я всегда говорю со стороны спортсменов, так как представляю именно спортивную отрасль. Считаю, что задача спортсмена, особенно высокого класса, который выступает на международных турнирах, не просто завоевывать медали.

Задача спортсмена быть примером. Как сказано в Олимпийской хартии, ты должен быть сильнее, выше, быстрее и показывать пример правильной, честной борьбы. Быть примером для детей.

Еще одна из главных задач спортсмена — быть человеком. Соответственно, когда ты выступаешь и показываешь максимальный результат, то ответственность на тебе еще больше, чем на спортсмене более низкого класса.

Каждый, выходя на высокий уровень, берет ответственность за свой вид спорта. Он как раз таки и должен показать пример того мужества, честности, справедливости. Всего того, чего у нас в мире немножко не хватает.

Такие мероприятия, как занятия с детьми-беженцами, поддержка друг друга, показывают просто человеческие качества. Это и есть одна из задач спортсменов, которые выходят на пьедестал.

В моем случае такие проекты очень важны для моего развития, мотивации, работы, потому что я всегда вижу результат. Ведь когда ты работаешь с любовью, с уважением к тем детям и взрослым, которые к тебе приходят, то сразу видишь результат. Такие проекты очень нужны и социальная поддержка — это то, чего не хватает в нашем белорусском обществе, у нас очень неразвита именно социальная помощь.

— Вы продали несколько своих медалей. Можете об этом рассказать?

— Сразу отмечу, что очень многие спортсмены себя проявили в 2020-ом году. Многие выставили свои лоты на продажу для того, чтобы помочь другим ребятам, которые оказались в сложном положении.

Каждый выделил какую-то важную для себя памятную вещь: медаль, костюм, майку, в которой он выступал. Я не была исключением. Понимала, что медаль — всего лишь символ.

Физически, лишаясь медали, я не лишаюсь той победы, которая у меня была. Она остается со мной, эмоции остаются со мной. Поэтому мне было достаточно легко расставаться с медалью. Уточню, что я продала физическую медаль с чемпионата мира, которая была одной из первых моих золотых медалей.

Олимпийские медали были виртуальными. Их продали на NFT-аукционе. Мы тогда решили как-то пойти в ногу со временем и продать права на картинку этих медалей. Физически же она осталась у меня. Опять-таки, суть даже не в том, что мне было жалко продать эти медали, нет. Просто мы пошли новым путем, попробовали сделать по-другому.

— На что пошли, если можно спросить, вырученные средства?

— Смотрите, конкретно медаль, которая была продана на NFT-аукционе, пошла на покрытие издержек суда с ФИФА, когда мы пытались с ними бороться. Наша попытка стоила того. Кстати, очень многие тогда хотели побороться. Очень много было донатов конкретно на суд (Белорусский Фонд спортивной солидарности подал иск 9 белорусских заявителей против Белорусской федерации футбола и УЕФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне — прим.).

— Хороший пример проявления солидарности.

— Да, люди реально хотели справедливости. Желание справедливости — объединяет людей. Первая медаль, которую я продала физически, пошла на поддержку спортсменов. На тот момент это были самые первые лоты. Мы много организовывали и сборов, и стипендии еще тогда платили спортсменам.

— С какими проблемами сталкиваются репрессированные спортсмены, которые выезжают из Беларуси?

— Самая большая проблема, что спортсмены — это не менеджеры и не какие-то другие специалисты, которые закончили здесь и перешли в другое здание работать. Они не могут продолжат свою спортивную карьеру. Всё, их спортивная карьера закончена.

Ведь спортсмен должен принадлежать к какой-либо федерации своей страны. Для того, чтобы сменить гражданство, иногда необходимо по 2-3 года. Это еще при согласии федерации той страны, в которой они находятся. Без согласия это может растянуться. Мы понимаем, что многие спортсмены не имеют такого лимита времени для того, чтобы выступать. Соответственно, они просто заканчивают со спортом.

С другой стороны, не каждая страна захочет взять спортсмена достаточно невысокого уровня. Для большинства спортсменов путь закрыт.

Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, в чем был героизм спортсменов, которые выступили в 2020-ом году. Даже не в том, что они выступили, а в том, что добровольно согласились предварительно закончить свою спортивную карьеру.

Они поставили крест, потому что у них практически не было других возможностей. Есть, скажем так, исключения для спортсменов высокого класса. Это Кристина Тимановская, Карина Козловская, которые смогли получить возможность выступать за другую страну. У спортсменов более низшего уровня таких возможностей не было.

— В Беларуси вас заочно приговорили к 12 годам тюрьмы. Ощутили ли вы поддержку белорусов после приговора?

— Да, безусловно. Мне писали люди, поддерживали. Кто-то соболезновал, кто-то поздравлял. Не могу сказать, что на меня приговор как-то эмоционально повлиял. Да, неприятно, но не более того.

Все равно поддержка всегда приятна. Независимо от того, какое событие произошло. Когда люди пишут и поддерживают, то это мотивирует не сдаваться и работать дальше. Во-вторых, как минимум хороший день тебе обеспечен.

— Может быть есть какие-то истории политзаключенных, которые вас тронули?

— Знаете, меня все истории трогают. Я очень сильно эмоционально в это вовлекаюсь и переживаю за всех ребят. Даже не представляю, насколько психологически и физически сложно сейчас всем тем, кто находится тюрьмах и колониях.

Если наши закоренелые оппозиционеры были ко всему готовы, то есть же тысячи ребят, которые не ожидали, что будет так. Они проявили свои лучшие качества. Каждый, кто там находится, проходит через испытание духа.

На самом деле это проверка на прочность. Я надеюсь, что большинство пройдет ее и когда они поймут, что это всего лишь испытание, то им станет легче.

— Какие слова поддержки вы бы могли им сказать?

— Я иногда переписываюсь с родственниками политзаключенных, с их близкими. Конечно, передаю какие-то слова поддержки. Самое главное, что хочется сказать, чтобы они не сдавались и понимали, что их подвиг был не просто так.

Испытания сделают их физически и морально крепче. Очень хочется, чтобы они не воспринимали это как наказание за их поступок, а хочется, чтобы они восприняли все происходящее как испытание.

Это больше мотивирует и дает силы продержаться, не сдаться внутренне. Каждый из них для нас — герой. Я уверена, что имена каждого политзаключенного будут знать все белорусы в будущем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».