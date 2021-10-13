Опубликован доклад о нарушениях в белорусском футболе 3 13.10.2021, 16:52

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Среди прочего говорится о замалчивании договорных матчей и назначении нужных судей.

13 октября Белорусский фонд спортивной солидарности опубликовал документ, в котором перечислены «нарушения АБФФ положений ФИФА и УЕФА». 13-страничный доклад как поднимает темы, о которых уже давно известно, так и сообщает совершенно новую информацию. Она по большей части строится на анонимных свидетельских показаниях, но если сведения точны, то масштабы давления в белфутболе поражают: документ утверждает, что предвзято судят даже БАТЭ, а одного из участников дела о «договорняках» вывели из него ради Европейских игр. В общем, читали доклад с интересом – и вот какие ключевые моменты выделили, пишут журналист «Трибуны» Алесь Коваль.

Мархель не подавал в отставку из сборной, пока из АБФФ не съездили в Минспорта

В первых пунктах отчета для международных организаций суммируют то, что очевидно беларусским болельщикам. Например, указывается, что процедура выборов руководства вообще всех федераций в Беларуси существует только на бумаге, а по факту согласуют всех сверху – и, понятное дело, когда Лукашенко за месяц до выборов в ФХБ заявляет, что кандидат в главы найден и думает, «согласиться» или нет, о конкурентном голосовании говорить не приходится. В документе вспоминают также пример из фехтования, когда на выборах, где волей делегатов победил неугодный системе кандидат, были срочно найдены нарушения, а потом и заменены делегаты – в итоге руководителем стал претендент от режима.

Перейдя непосредственно к футболу, авторы доклада напомнили, что УЕФА дважды применял к АБФФ временные санкции по подозрению во вмешательстве государства в футбол: в 1999-м при уходе с поста главы АБФФ Евгения Шунтова (от него этого прямо потребовал Лукашенко, и УЕФА только через два месяца «убедили», что это собственное решение Шунтова) и в 2003-м, когда убирали уже сменщика Шунтова Григория Федорова (УЕФА и ФИФА не признавали конференцию, на которой Федоров под давлением Минспорта подал в отставку, а потом функционер убеждал лично Йозефа Блаттера, что уходит исключительно по здоровью, подробнее – в интервью Федорова). А АБФФ весь XXI век возглавляют «государевы люди»: Федоров пришел на должность как глава Комитета по авиации, Геннадий Невыглас – госсекретарь Совбеза, Сергей Румас – вице-премьер, Владимир Базанов – «депутат парламента». Кандидатура Базанова, как утверждается в докладе, была согласована лично Лукашенко – полковник же ответил участием в велопробегах за Лукашенко в 2020-м, а в соцсетях АБФФ опубликовали отрывок речи политика «Любимую не отдают».

Далее рассказывается о влиянии на белфутбол из Минспорта и лично от его главы Сергея Ковальчука. Самый простой пример – его виза на регламенте ЧБ-2021. Напомнили и о запрете для клубов на сборы за границей. Также указано, что при непосредственном участии Ковальчука решали продолжать играть в первую волну коронавируса, а также ввели «лимит на молодых» – и не забыли напомнить про связь подписи Ковальчука под планом развития клуба, без которого невозможно получить финансирование, и подписей письма за Лукашенко от представителей клуба.

А еще, по информации из доклада, Ковальчук отвечает и за отставки и назначения главного тренера сборной. Неназванный свидетель утверждает, что после 0:8 от сборной Бельгии 30 марта тогдашний главный Михаил Мархель не предпринимал никаких действий до встречи представителей АБФФ с министром – она состоялась 5 апреля, после чего Мархель сразу же подал в отставку.

Дичь с судейством: Зайцев требовал конкретного арбитра, ради минского «Динамо» собирали совещания, БАТЭ не любили

Самым подробным образом в докладе рассмотрен вопрос с судейством матчей. АБФФ подписала Судейскую конвенцию УЕФА – там, естественно, сказано, что за арбитраж матчей должен отвечать специальный комитет, а процесс должен быть независимым от кого бы то ни было. Однако же, по информации из отчета, в Беларуси все далеко не так: давят и клубы, и чиновники АБФФ, своей рукой исправляющие листы назначений судей, и Минспорта. В документе выделено несколько клубов, которые пользовались особым отношением, как позитивным, так и негативным.

Так, по информации авторов доклада, благосклонность в АБФФ испытывали к брестскому «Динамо» под патронажем ныне санкционного бизнесмена Александра Зайцева. Причем встречал судей в Бресте от имени клуба Олег Мурашкевич – бывший арбитр, который был навечно забанен в белфутболе за взятку коньяком бывшему главе белсудей Андрею Жукову. Он в нарушение дисквалификации также смотрел матчи с трибун, но АБФФ закрывала на все глаза. А Зайцев, по сведениям из письма, вообще мог лично выбирать судей на матчи своего клуба. В частности, в мае 2019-го Базанов приказал комиссии по назначении судей снять с матча брестского клуба против «Немана» уже утвержденного Евгения Наумова – якобы получил СМС с таким требованием от Зайцева, причем бизнесмен требовал не просто заменить арбитра, а вполне конкретно поставить вместо него Сергея Лобацевича.

Однако позже глава АБФФ сообщил, что Зайцев передумал, так что в итоге судил все же Наумов. Зачем это было «Динамо», не совсем понятно – оно и так спокойно выиграло 6:1. Также в докладе обратили внимание на то, что в конце сезона-2020 Алексей Кульбаков отсудил четыре матча брестского клуба подряд, что не принято в футболе.

Еще больший пиетет, согласно докладу, был к «Динамо» минскому. Клуб оказался небезразличен министру Ковальчуку, который, по утверждению из доклада, после матчей команды регулярно вызывал к себе Базанова с требованием объяснить судейские решения в матчах клуба. Базанов, в свою очередь, каждый понедельник собирал совещание со своими замами Юрием Вергейчиком и Михаилом Ботниковым и представителем департамента судейства, где говорилось о необходимости определенного судейства в матчах команды. Там принимались решения о наказаниях для арбитров, которые ошиблись не в пользу «Динамо».

Отдельной темой стал ответный матч четвертьфинала Кубка Беларуси-2019/20, когда минчане играли с БАТЭ. Перед игрой в судейский департамент якобы заезжал спортдир «Динамо» Юрий Поклад и заявлял о намеках на необходимость победы клуба со стороны Ковальчука, а в самой игре случился резонансный момент с голом будущего прорежимного подписанта Ивана Бахара, который отменили из-за нестандартного, но справедливого по правилам офсайда. «Динамо» в итоге вылетело, а после матча, по информации из доклада, тогдашнему главе департамента судейства Андрею Чепе звонил Базанов и возмущался, заявляя, что «министр будет недоволен».

Также, по сведениям из отчета, на судей влиял и «Витебск» – а Вергейчик неоднократно говорил, что судьи не должны ошибаться против этой команды. Интересно, что в 2020-м там играл сын функционера Кирилл, в 2021-м уже как игрок «Слуцка» поддержавший отца в деле подписей за Лукашенко.

Что касается клубов не в фаворе, то тут, по информации авторов отчета, выделялся БАТЭ. Федерация якобы строго наказывала судей, ошибки которых приносили пользу борисовскому клубу. Особенно досталось бригаде Амина Кургхели – мало того что она судила упомянутый матч с минским «Динамо», так и в финале того Кубка против брестского «Динамо» судья засчитал победный для Борисова гол еще одного будущего подписанта за режим Захара Волкова, не заметив перед тем касания мяча руки Станислава Драгуна, что по действовавшим тогда правилам должно было привести к отмене взятия ворот.

Арбитров делили по статусу: неугодных (не надели красно-зеленые цвета, например) лишали матчей, лояльным (судили «Крумкачоў» в стыках) платили за фейковую работу и отправляли в Европу без знания английского

Сообщается в документе и о том, что в АБФФ карали неугодных судей. Неприятелем номер один для системы стал подписавший письмо за честные выборы лайнсмен Виталий Малютин. Он еще 14 августа 2020-го сначала написал Базанову личное открытое письмо с призывом выступить против насилия, а затем его своим примером в аналогичном обращении назвали еще 134 арбитра и инспектора. До того момента Малютин отсудил 13 поединков «вышки»-2020 – с тех пор восемь раз признававшийся лучшим арбитром страны Малютин больше не получал назначений в элиту: остаток 2020-го вообще не судил, а 2021-й проводит в первой лиге. Еще одной жертвой стал глава судейского департамента Андрей Чепа, который отказался «задвигать» судей, выразивших непровластную гражданскую позицию. В итоге Вергейчик пообещал, что Чепа больше не найдет работу в беларусском спорте, а АБФФ включила давление, под которым в декабре специалист написал заявление об уходе, попрощавшись с коллегами фразой «Жыве Беларусь!».

Отдельная история с судьями произошла в 8-м туре высшей лиги-2021. Он проходил в уик-энд Дня Победы, и АБФФ хотело, чтобы все участники матчей выходили на построение с красно-зеленой лентой с цветком – принятым режимом символом даты. Но согласились прикреплять это к груди далеко не все что игроки, что арбитры. В частности, не надели ленту лайнсмены Юрий Низовцев на матче «Славии» с брестским «Динамо» и Евгений Пранович на игре «Шахтера» и БАТЭ. А в матче «Гомеля» со «Слуцком» бригада отказалась в полном составе – главный Антон Лашук и помощники Максим Арабей и Антон Гусев.

В итоге, по утверждениям докладчиков, у всех не надевших ленту судей потом не было назначений в течение нескольких туров. Для бригады Лашука это был пятый матч в сезоне «вышки» к восьмому туру – после этого в активе судьи всего лишь три поединка элитного уровня. А инспектор гомельского матча Александр Евневич, который на претензии АБФФ ответил, что судьи могут сами решать, как им поступать, был вовсе на три месяца лишен работы в высшей лиге.

С другой стороны, по информации из отчета, у АБФФ была прямая связь с двумя рефери, соглашавшимися обеспечить нужные федерации результаты, – Андреем Василевичем и Сергеем Стецуриным. Василевич уже не судит в «вышке», так как стал председателем ФК «Минск», а вот Стецурин второй сезон подряд в топе по количеству матчей элиты: 28 игр в прошлом сезоне (рекорд за всю историю), 18 в этом (больше, 20, только у Виталия Севостьяника).

Заодно Стецурина в прошлом сезоне признали лучшим арбитром, хотя претензий к нему было с лихвой, причем особенно у БАТЭ: рефери работал на важнейших матчах команды в концовке сезона и сперва в игре с «Шахтером» назначил спорный пенальти в ворота борисовчан и уже в подтрибунке удалил Игоря Стасевича, заявив об оскорблениях с его стороны, а в заключительном туре с минским «Динамо» добавил ко втором тайму лишь минуту, вызвав у Стасевича новую бурную реакцию. Василевич же в параллельном матче «Шахтера» с «Минском» удалил игрока своего будущего клуба и добавил шесть минут – и «горняки» успели забить мяч, принесший чемпионство.

А еще Василевич и Стецурин поделили стыковые матчи «Крумкачоў» против «Слуцка» – и команда, которая мозолила глаза АБФФ своей поддержкой народа, получила красную и пенальти от Андрея и просто пенальти от Сергея.

Лояльные федерации судьи получали также весьма интересные бонусы. Например, по информации авторов доклада, когда Василевича неприятно удивила низкая зарплата в должности завкафедрой БГУФК, Базанов помог судье фейковой работой: были подписаны бумаги, по которым Василевич якобы читал лекции для тренеров, однако на деле занятий не было, а рефери все равно получал 200+ долларов в месяц.

Стецурин же получил от АБФФ рекомендацию на международный матч этим летом – хотя сменщик Чепы Франц Летяго в марте говорил, что у арбитра «возраст уже не тот, да и знание английского языка подводит». Как утверждается в докладе, английского Стецурин не знает вообще – однако же поехал на матч финского КуПС и украинской «Ворсклы» в отборе Лиги конференций в статусе резервного судьи, который обязывает проводить предыгровое совещание. В итоге помогали судье, неспособному ответить на какой-либо вопрос инспектора, всей бригадой Дмитрия Дмитриева, но это не уберегло Стецурина от крайне низкой оценки – зато он побывал в Финляндии за счет УЕФА да еще и получил 1500 евро гонорара.

Помимо этого, есть в беларусском судействе и другие нарушения: так, из-за нехватки инспекторов ими стали назначать людей моложе положенных по регламенту 45 лет, а во второй лиге из-за недостатка арбитров допущены к судейству четверо арбитров, не сдавших физические нормативы.

Игроки двух сборных (большого и пляжного футбола) пропали из дела о «договорняках» – в качестве аргумента был будущий гнев Лукашенко

Самое сенсационное заявление из отчета – что в деле о договорных матчах, раскрученном в 2019-2020 годах, силовики имели доказательство участия игроков уровня сборных: Кирилла Печенина (провел полностью свежий матч «националки» с Чехией) и Вадима Бокача (играл на ЧМ-2021 по пляжному футболу). Бокача так вообще обвиняли в том, что он лично общался с организаторами «договорняков» и сам их продвигал – причем в сборной. Однако на встрече с представителем органов Базанов напомнил, что впереди Европейские игры в Минске, где сборная по «пляжке» нацелена на медали, и одного из ее лидеров задерживать никак нельзя, а лучше вообще не трогать пляжников – ведь «если Лукашенко об этом узнает, то головы полетят у всех». В итоге пляжный футбол полностью пропал из расследования, но получить медали ЕИ сборной это не помогло – 7-е место из 8 команд. Зато в 2021-м после чисток неугодных это самая идеологически верная сборная с зашкаливающим процентом подписантов за режим – предполагаемый участник странных переговоров Бокач в их числе.

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Что касается Печенина, который тогда играл в брестском «Динамо» Зайцева, а в «договорняках» якобы участвовал, будучи партнером Захара Волкова по «Нафтану», Базанов выступил против наказания игрока, так как, по данным следствия, Печенин играл в нечестных матчах, где ставки делали на количество угловых, а уголовная статья подразумевает влияние «на результат матча», к которому число подач не относится (вот это лайфхак для нечестных игроков!). В итоге фамилия Печенина тоже вообще не называлась в деле.

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В завершение доклада следует ряд выводов. И помимо очевидного о том, что АБФФ нарушает положения УЕФА и ФИФА своими действиями, есть неутешительный: «УЕФА была поставлена в известность в отношении озвученных выше нарушений, однако никак не отреагировала».

Неужели просто продолжат выделять в Дом футбола по 10 миллионов долларов в год за факт существования?

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