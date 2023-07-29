Экс-глава британской разведки: Путин может потерять власть в течение года 29.07.2023, 23:34

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Возможно несколько сценариев.

Кристофер Стил, руководивший российским отделом МИ-6 в Лондоне в период с 2006 по 2009 год, считает, что президент РФ Владимир Путин потеряет свою власть в течение года. Он указал на несколько возможных сценариев.

Как пишет Sky News, разведчик считает, что нужно «подготовиться к концу эпохи Путина». Медленный прогресс контрнаступления Украины, возможно, дал Путину некоторый «отдых», но беспокойство по поводу вторжения и усиления санкций на российскую экономику и богатых и влиятельных может оказаться решающим.

Он считает, что это наиболее вероятный сценарий, при котором разыгрывается следующий нарратив: «При необходимости делается насильственный шаг, чтобы убить или свергнуть Путина в пользу другого секурокра или олигарха режима, но дистанцировавшегося от войны и готового вести переговоры о ее прекращении с Западом».

По его словам, «рождающаяся звезда» Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, является одним из потенциальных преемников. Другими были олигарх Игорь Сечин по прозвищу «Дарт Вейдер» и бывший премьер-министр России Виктор Зубков.

Хотя такой нарратив может ускорить окончание войны, Стил говорит, что другой результат может привести к захвату контроля националистами в службах безопасности, которые утратили веру в Путина, но хотят продолжать боевые действия.

После более чем 20 лет пребывания у власти и роста давления 70-летний политик может решить, что пора уйти в отставку на следующих выборах, запланированных на март 2024 года. Стил говорит, что выборы дают ему «потенциальный шанс», и что Путин может поддержать преемника, такого как Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза России или Алексей Дюмин.

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