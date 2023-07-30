«К нам через линию фронта прополз Путин» 2 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

30.07.2023, 11:42

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Двойники сдаются, Кремль затих.

Закрылась Африка на берегах Невы. Отгремел форум. Великий геополитик с парой дежурных двойников вернулся в Москву и лег отсыпаться. В приемной сладко присвистывал на диване его верный пресс-секретарь, свесивши на ковер длинные сухие ноги. «Словно два увядших гладиолуса», - сказал бы Довлатов. Кремль затих.

Два дежурных двойника Путина и два свободных встретились в дальней комнате при свечах. «Наш-то, - говорил, посмеиваясь, тот, что ездил в Петербург, - раньше все глаза по-китайски щурил, а сейчас, едва ли не потемнел - так старался африканцам понравиться! То есть я чуть не потемнел. В общем, ребята, надоело его изображать, надо бежать!»

Так и порешили – брызнуть вчетвером в разные стороны, сквозь разные границы. И кто дойдет – расскажет миру правду. Пожали друг другу руки, крепко обнялись напоследок, погасили свечи и растворились в дождливой июльской московской ночи.

Старина Джо, подтянутый, свежий, улыбчивый позвонил из Белого дома Зеленскому: «Владимир, поздравляю! Скоро конец боям. Сегодня нам на Аляске, переправившись на каноэ, сдался Путин. Уже дает показания! ЦРУ и Пентагон в восторге. Целыми отделами ходят на представление. Ты знаешь, неплохой парень оказался».

Зеленский растерянно спросил: «Как, и у вас? Мне только что звонил Макрон. Там Путина достали из трюма корабля, прибывшего в Марсель. Плакал от счастья, целовал французскую землю, обнимался с таможенниками, кричал: «Где Депардье? Он меня обещал своим вином угостить!».

До этого говорил с Сунаком – там тоже Путин. Этот появился в «Хитроу», в грузовом салоне самолета прятался. Замерз сильно, бледный. Сразу попросил бутылку виски и рассказы о Шерлоке Холмсе. Ну, вроде дали. Порозовел, читает.

Но это не все. К нам через линию фронта тоже прополз Путин. Ребята не знали, что сказать от растерянности, когда увидели, кто это. Дали воды, вежливо посадили в «Брэдли» и вот он сейчас передо мной сидит, заросший щетиной, улыбается».

Байден рассмеялся и сказал: «Отлично, Владимир! Четыре лучше, чем один! Соберем их всех вместе – дадут пресс-конференцию. Мир ахнет».

В Кремль, на имя Путина пришли четыре посылки. В каждой из них лежали старые ботинки. «Ничего не понимаю, - говорил Песков, растерянно заглядывая внутрь стоптанных бот, - что бы это значило?»

Рядом стоял мрачный Лавров: «Дима, ты что? Не смотрел «Побег из Шоушенка»?» Сбежали, так еще и издеваются. Шефу ничего не говори. Мне Нарышкин звонил, сказал, что скоро шеф увидит себя на экране, умноженного на четыре. Ну, давай, я пошел, ко мне в МИД вождь одного африканского племени приехал».

Скрипуче засмеявшись, Лавров покинул приемную, оставив растерянного Пескова со старым ботинком в руке. За окном моросил дождь и горели рубиновые звезды.

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