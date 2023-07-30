ВСУ бьют во фланг: россияне запаниковали из-за прорыва фронта на Юге 2 30.07.2023, 12:21

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Украинская армия развивает успех из освобожденного Старомайорского.

Положение оккупационной армии РФ на Южном фронте ухудшается. Высок риск скорого прорыва фронта.

Об этом утром 30 июля откровенно рассказал предатель, «полевой командир» террористической «ДНР» Александр Ходаковский, передает Диалог.UA.

Тревожно оккупанту за участок в районе Старомайорского.

Освободив данный населенный пункт, Силы обороны Украины не строят там прочную оборону, а готовят новый прорыв на восток для освобождения Урожайного.

«Противник произвел разминирование... Сегодня его авиация совершила уже порядка 7 налетов, активно работает РЭБ на подавление нашей связи, идет артподготовка... Противник получил возможность выйти Урожайному во фланг, создав угрожающее положение для нашей обороны», - пишет взволнованный оккупант.

Важно, что, с его слов, Старомайорское-Урожайное не является основным для ВСУ направлением. Он уверен, что украинские войска готовят главный прорыв в районе Энергодара.

«Противник стремится сковать наши силы, удерживая нас от переброски подкрепления на более важные направления, где от исхода событий зависит судьба этого отрезка войны», - пожаловался оккупант.

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