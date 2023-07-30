СМИ: Британия тренирует украинских силовиков для возвращения Крыма к Рождеству 1 30.07.2023, 16:59

2,192

К операции готовят более 2 тысяч бойцов ВСУ.

Британские войска тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев для возвращения Крыма к Рождеству. Об этом пишет таблоид Sunday Express со ссылкой на свои источники.

По информации издания, для участия в учениях в отдаленное место в английском Дартмуре прибыли более 2 тысяч украинских военных. Источники утверждают, что эти военные станут острием операции по возвращению Крыма. В то же время две другие силы будут осуществлять параллельные атаки.

Операция включит в себя удары с воздуха, суши и с моря, а украинские спецназовцы будут использовать технику для подрыва и вывода из строя российских войск. Атака будет осуществляться при поддержке новых ракет дальнего радиуса действия, которые предоставят Украине Великобритания, США и Германия.

«Операция по отвоеванию Крыма будет операцией по развертыванию многочисленных атак на российские войска... Мы можем научить их нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности», — отметил собеседник Sunday Express.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».