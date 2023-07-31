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Польских пограничников атакуют агрессивные нелегалы

  • 31.07.2023, 6:14
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Польских пограничников атакуют агрессивные нелегалы

Ситуация остается напряженной.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши, заместитель координатора специальных служб страны Станислав Жарын сообщил 30 июля в Twitter, что на белорусско-польской границе происходят нападения иностранцев на представителей пограничной службы Польши.

«Ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной. Группы агрессивно настроенных иностранцев ежедневно нападают на польских пограничников – охранников и солдат», – написал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши отметил, что «белорусские службы не только доставляют мигрантов в приграничную зону, но и снабжают их инвентарем для незаконного перехода (лестницы, болторезы) и нападения на польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)».

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