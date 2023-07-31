Паб на колесах: старый «Запорожец» превратили в идеальное авто для пикника 1 31.07.2023, 14:58

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Автомобиль получил оригинальный прицеп с пивной колонкой.

«Горбатый» ЗАЗ-965 1965 года стал основой для интересного проекта. Старый «Запорожец» переделали в передвижной пивбар. Об этом сообщает «Автоцентр».

Необычный тюнинг «Запорожца» выполнили в литовском городе Каунас. Салон ЗАЗ-965 перетянули дорогой кожей и установили комфортабельные передние кресла, также появились литые диски и иммобилайзер.

От сидений второго ряда пришлось отказаться, ведь тюнинг ЗАЗ-965 также включает установку более крупного и мощного двигателя – 1,4-литровой бензиновой четверки на 73 л. с. Она занимает больше места сзади.

Зато у «Запорожца» появился оригинальный прицеп, собранный из деталей еще одного ЗАЗ-965. В нем прячется главная изюминка авто.

В прицепе нашлось место для пивной колонки с 20-литровым кегом и баллоном с углекислым газом. Система работает от отдельного генератора, то есть пиво можно разливать прямо на природе.

Сейчас «горбатый» ЗАЗ-965 выставлен на продажу. За весь автопоезд просят 7999 евро, а «Запорожец» без прицепа оценили в 7150 евро.

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