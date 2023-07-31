В сети сообщают о громких взрывах в оккупированном Симферополе 2 31.07.2023, 19:12

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Что известно.

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму сегодня, 31 июля, сообщают о серии громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в городе прозвучало по меньшей мере три очень громких взрыва.

«Что за взрывы в Симферополе в районе центрального автовокзала», - говорится в сообщении.

Также местные сообщили, что возле седьмой больницы был слышен взрыв.

«Слышен взрыв, 4 раза, причем довольно громко», - пишут в Telegram.

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