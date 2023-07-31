Что интересного продавали на необычном автобазаре под Минском? 31.07.2023, 20:32

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«Стихийный рынок» образовался в горнолыжном комплексе «Логойск».

Это мероприятие несколько выбивается из привычного формата. Вроде и выставка, и слет единомышленников, но нестандартный — на машинах висят бирки с ценниками. Сами организаторы назвали это «Ярмаркой-продажей интересных машин», пишет «Онлайнер».

«Стихийный рынок» образовался в горнолыжном комплексе «Логойск» параллельно с третьим этапом чемпионата Беларуси по дрифтингу.

Как говорят организаторы, основная идея заключалась в том, чтобы показать людям интересные автомобильные проекты, которые реально продаются: «На нашей площадке получилась отличная атмосферная обстановка. Главное, что не гремела музыка и люди могли комфортно общаться. Участие в базаре бесплатное, но машина должна была пройти отбор».

Mitsubishi Lancer за 29 990 у. е. по курсу

Когда к заурядной японской модели добавляется приставка из трех магических букв EVO, то к цене автоматически дописывается минимум один ноль. Перед нами Lancer EVO шестой эволюции. Если коротко, то это полноприводный японский седан с турбированным мотором мощностью за 200 л. с. Что тут такого? Все просто: именно на EVO6 в 1999 году финский гонщик Томми Мякинен выиграл свой четвертый титул в мировом ралли. Данное поколение выпускалось с 1999 по 2001 годы.

ВАЗ-2105 за полторы тысячи

Помните, мы писали про литовскую LADA VFTS? Конечно, данному проекту далеко до легенды, но задумка интересная. Выглядит все тоже достаточно добротно. Машина 1995 года и, по информации продавца, оснащена головкой блока цилиндров двигателя с 16 клапанами.

Монстр-трак на базе ЗАЗ

Один из самых интересных лотов базара. По крайней мере среди любителей делать селфи и фото на память. Мотор бензиновый шестицилиндровый от ГАЗ-52, задний привод. На штатном месте двигателя установлена походная кухня. Хозяин необычной машины скромно заявил, что если кто-то предложит 4000 долларов, то поедет домой на маршрутке.

BMW 2000 C Automatic

Машина 1967 года выпуска. Около года назад в очень плачевном состоянии приехала к нам из США. С тех пор владельцы занимаются ее восстановлением. Со слов хозяина, проект еще не завершен, поэтому говорить о продажной стоимости преждевременно. Цены на подобные экземпляры в Западной Европе начинаются с 30 000 евро.

DeSoto

Американская марка автомобилей, созданная компанией Chrysler. Под этим брендом машины выпускались с 1928 по 1961 год. В продаже модель Fluid Drive 1948 года. В графе стоимости хозяин указал «best offer», что в переводе с английского означает «лучшая цена».

Праворульный Skyline GTR

Одна из легенд японского автомобилестроения! Да к тому же еще и праворульная. За машину 1990 года просят 45 000 долларов. Хозяин заявляет, что этот Nissan все так же бодр, как и 33 года назад. Но есть один минус: машина достаточно редкая, и можно столкнуться с проблемой в покупке запчастей. Оригинальный пробег этого GTR всего 90 000 км.

Cоветская классика по цене комплекта добротных шин

Вполне вменяемые деньги просят владельцы «Жигулей». За «тройку» всего 1400 у. е. по курсу. «Шестерка» дороже на 600, за «копейку» хотят 2200 вечнозеленых в эквиваленте. Дорого? Вы гляньте на состояние! Пришло то время, когда эти машины будут только дорожать.

Праворульные «японцы» с российской регистрацией

Два Nissan Skyline стоят немного в стороне от общей поляны. Видимо, парням не объяснили, что въезд бесплатный. На самом деле им просто не хватило места на локальных «Ждановичах». Состояние обоих — топ! А что творится под капотом… Но купе не продают, а вот за седан 1999 года просят 8300 долларов.

Для понимающих людей с деньгами

95 000 долларов по курсу за 30-летнюю Mazda? Да! И это еще не так дорого! Легендарная RX-7 c роторным турбированным двигателем объемом 1,3 литра. Стоимость аналогичных вариантов в США может доходить до 150 000 тысяч. В Беларуси таких всего четыре. И как утверждает продавец, его вариант находится в самом лучшем состоянии. Машина попала к нам из Америки почти 10 лет назад. Долгое время стояла на улице, пока ее не выкупил нынешний хозяин. Автомобиль был тщательно восстановлен до заводского состояния.

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