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Полевой командир Мухаммед и торговец из Сирии: российские пропагандисты троллят Пригожина

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  • 6.07.2023, 10:33
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Полевой командир Мухаммед и торговец из Сирии: российские пропагандисты троллят Пригожина

Мятежного главаря ЧВК «Вагнер» показали в разных амплуа с «переодеванием».

Связанные с российскими властями анонимные телеграм-каналы выложили фото основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в разных образах. Утверждается, что тот использовал их для работы за пределами России, пишет ASTRA.

Все посты сопровождаются одинаковой подписью о том, что среди образов — сотрудник Министерства обороны в Судане, помощник дипломата из Абу-Даби, старший лейтенант из Бенгази и так далее, пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

Ранее российские издания «Фонтанка» и «Известия» опубликовали фотографии, сделанные, по всей видимости, при обыске в особняке Евгения Пригожина 25 июня. Сообщается, что в доме Пригожина обнаружили кувалду с надписью «На случай важных переговоров», фотографию, на которой изображены отрезанные человеческие головы, а также оружие, парики, пачки валюты и «комнату для молитв».

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