Volvo прекратит выпуск седана S60 18.06.2024, 18:17

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Его место займет новый кроссовер.

Компания Volvo приняла решение завершить выпуск седана S60 на заводе в Южной Каролине (США). Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на представителей шведской фирмы, последняя «шестидесятка» покинет конвейер предприятия в конце июня. История этой модели насчитывает более 20 лет.

О причинах остановки производства Volvo S60 не сообщается. По неофициальным данным, компания пошла такой шаг из-за низких продаж, которые значительно уступали показателям конкурентов — BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. К примеру, в США за год в среднем шведы продавали от 10 до 12 тыс. седанов. В свою очередь, немецкие фирмы реализовали примерно по 30 тыс. аналогичных моделей.

После завершения производства в США, по словам представителей Volvo, S60 покинет и ряд других рынков. При этом универсал V60 еще некоторое время будет доступен для покупки. Какая судьба ждет S60, который выпускают для местного рынка в Китае, пока неизвестно.

Место «четырехдверки» на конвейере США займет кроссовер EX90. Эта машина пришла на смену XC90 и получила электрическую силовую установку мощностью 408 или 517 л.с. Получит ли приемника седан S60 в будущем, пока не уточняется.