Болельщики Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро 18.06.2024, 18:55

Видео.

Болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах стадиона Дортмунда перед началом матча команд в первом туре группового этапа чемпионате Европы по футболу. Видео с этим инцидентом появилось в соцсети Х.

Close up footage of the fight between Turkey and Georgia fans 🙈🇬🇪🇹🇷 pic.twitter.com/6yOJ9aeYQM — Football Fights (@footbalIfights) June 18, 2024

В драке приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон. Вскоре фанатов разняли полицейские.

😳🥊 A fight erupted in the stadium between fans of Turkey and Georgia...



pic.twitter.com/N2FLZ0VT78 — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2024

Матч сборных Грузии и Турции начнется в 19:00 по Минску.

Из всех участников Евро-2024 Грузия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА, располагаясь на 75-й строчке. Турция занимает 40-е место. Грузии с ноября 2021 года не удавалось победить соперника, который был в рейтинге выше 40-й строчки.

Для сборной Грузии Евро-2024 станет первым в ее истории турниром такого уровня.