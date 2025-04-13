Минск посмеялся над планами Лукашенко по «тунеядцам» 13.04.2025, 12:55

В столице — рекордная нехватка работников.

В Минске в числе дефицитных кадров значатся строители, медики, продавцы, водители и программисты. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме. Тем временем в столице растет дефицит работников, несмотря на начатую Лукашенко борьбу с «тунеядством», пишет «Зеркало».

«Основную потребность в кадрах сформировали организации промышленности (25%), торговли (13%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (10%), образования (9%), транспорта (9%), строительства (8%)», — собщают в комитете по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Больше 60% от всех вакансий в Минске открыты для рабочих.

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (продавец, повар, кладовщик, контролер-кассир, официант, член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана), кухонный рабочий), строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик, монтажник строительных конструкций), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика, тракторист)», — сообщили в комитете.

Также есть нехватка работников в промышленности (оператор станков с программным управлением, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, комплектовщик, токарь, фрезеровщик, электромонтер, шлифовщик, швея). В кадрах также нуждается жилищно-коммунальное хозяйство, здесь в поисках дворников, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарей-сантехников, уборщиков территорий.

«Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные работники, программисты, финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах», — рассказали в комитете.

Сколько в столице сейчас нужно кадров

На 13 апреля в Минске требуется почти 54,3 тысячи работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанской базе вакансий. Для сравнения: на 14 февраля в ней было 51,9 тыс. предложений для соискателей.

В Минтруда ранее отмечали, что в Минске требуется больше всего работников — более четверти от всех вакансий по стране. Особенно нужны в столице кадры в сфере IT, торговле и медицине.

Напомним, 21 января этого года Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. А в ноябре 2024-го диктатор сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

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