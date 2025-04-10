В России произошло шокирующее для населения событие 10.04.2025, 12:00

Рухнуло производство спирта.

В России резко сократилось производство пищевого спирта: в январе—марте заводы выпустили 12,94 млн декалитров (дал), что на 12% меньше год к году. Такие данные «Коммерсанту» предоставили участники рынка. Одновременно с этим отгрузки заводов за тот же период упали на 25% год к году, до 8,39 млн дал. Вплоть до начала текущего года производство спирта в стране росло. Так, по итогам 2024-го оно увеличилось на 5% год к году, до 59,72 млн дал.

Падение рынка спирта началось вслед за сокращением разлива алкоголя. По данным Росалкогольтабакконтроля, в первом квартале 2025 года было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9%. Это на 20,7% меньше, чем за тот же период годом ранее. В частности, производство водки упало на 22,7% год к году, до 12,8 млн дал, коньяка — на четверть, до 1,4 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 9,2%, до 3,6 млн дал. Снижение выпуска спирта и крепкого алкоголя во много связано с резким повышением акцизов, говорит управляющий ООО «Балчуг» Кирилл Киракозов. С начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла на 15%, до 740 руб. за 1 литр. Рассчитывающий на его базе акциз на крепкий алкоголь, по подсчетам Киракозова, увеличился в среднем на 23 руб., хотя ранее ежегодное повышение составляло 5–7 руб. Минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь также были увеличены. Для водки они выросли на 16,7%, до 349 руб. за 0,5 литра.

В преддверии роста МРЦ и акцизов все участники рынка — от дистрибьюторов до федеральных сетей — пополняли склады, говорит владелец калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин. По его словам, это позволило создать высокие запасы на январь—февраль, что привело к сокращению спроса на спирт и алкогольную продукцию. Однако тенденция на рынке вскоре может поменяться: приблизительно к маю стоки будут освобождены и производство крепкого алкоголя вновь начнет расти, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. В пользу этого говорит отсутствие существенного снижения продаж, отметил он. По данным участников рынка, в январе—феврале 2025 года было реализовано 19,22 млн дал крепкого алкоголя, что меньше всего на 1,9% год к году.

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