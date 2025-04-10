закрыть
10 апреля 2025, четверг, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России произошло шокирующее для населения событие

  • 10.04.2025, 12:00
В России произошло шокирующее для населения событие

Рухнуло производство спирта.

В России резко сократилось производство пищевого спирта: в январе—марте заводы выпустили 12,94 млн декалитров (дал), что на 12% меньше год к году. Такие данные «Коммерсанту» предоставили участники рынка. Одновременно с этим отгрузки заводов за тот же период упали на 25% год к году, до 8,39 млн дал. Вплоть до начала текущего года производство спирта в стране росло. Так, по итогам 2024-го оно увеличилось на 5% год к году, до 59,72 млн дал.

Падение рынка спирта началось вслед за сокращением разлива алкоголя. По данным Росалкогольтабакконтроля, в первом квартале 2025 года было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9%. Это на 20,7% меньше, чем за тот же период годом ранее. В частности, производство водки упало на 22,7% год к году, до 12,8 млн дал, коньяка — на четверть, до 1,4 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 9,2%, до 3,6 млн дал. Снижение выпуска спирта и крепкого алкоголя во много связано с резким повышением акцизов, говорит управляющий ООО «Балчуг» Кирилл Киракозов. С начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла на 15%, до 740 руб. за 1 литр. Рассчитывающий на его базе акциз на крепкий алкоголь, по подсчетам Киракозова, увеличился в среднем на 23 руб., хотя ранее ежегодное повышение составляло 5–7 руб. Минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь также были увеличены. Для водки они выросли на 16,7%, до 349 руб. за 0,5 литра.

В преддверии роста МРЦ и акцизов все участники рынка — от дистрибьюторов до федеральных сетей — пополняли склады, говорит владелец калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин. По его словам, это позволило создать высокие запасы на январь—февраль, что привело к сокращению спроса на спирт и алкогольную продукцию. Однако тенденция на рынке вскоре может поменяться: приблизительно к маю стоки будут освобождены и производство крепкого алкоголя вновь начнет расти, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. В пользу этого говорит отсутствие существенного снижения продаж, отметил он. По данным участников рынка, в январе—феврале 2025 года было реализовано 19,22 млн дал крепкого алкоголя, что меньше всего на 1,9% год к году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин