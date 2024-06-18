Турция увеличила годовую добычу газа на 112% 18.06.2024, 18:44

За счет месторождения в Черном море.

Турция добыла 807,28 млн кубометров газа в 2023 году, что на 112,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет издание Dialy Sabbah со ссылкой на отчет турецкого Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).

Большая часть газа добыта на черноморском месторождении Сакарья, которое Турция начала эксплуатировать в апреле 2023 года. Запасы Сакарья оцениваются в 710 млрд кубометров. Месторождение открывалось постепенно, начиная с августа 2020 года.

До открытия Сакарья добыча природного газа в Турции ежегодно снижалась. В 2019 году добыча зафиксирована на уровне 473,87 млн кубометров. В 2020 году этот показатель упал до 441,27 млн кубометров, в 2021 году — до 394,44 млн кубометров и в 2022 году — до 379,81 млн кубометров.

Всего на Сакарья добыто 337,8 млн кубометров в 2023 году.

Газовое месторождение Сакарья занимает площадь около 10 000 кв. км, имеет производственную площадь 2200 кв. км.

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, ранее в этом месяце заявлял, что добыча на черноморском месторождении достигла 5,1 млн кубометров в сутки. В среднесрочной перспективе добычу планируют увеличить до 10 млн кубометров в сутки, а на заключительном этапе достичь 40 млн кубометров в сутки.

Сейчас идет бурение еще двух скважин на Сакарья.

В Турции рассчитывают, что черноморское месторождение обеспечит 30% внутреннего потребления газа.

Турция почти полностью зависит от импорта газа для покрытия своих энергетических потребностей. Годовое потребление газа в Турции превышает 50 млрд кубометров