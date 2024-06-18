Какой сигнал получил Лукашенко из Швейцарии 4 18.06.2024, 14:47

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Максим Плешко

Белорусскому диктатору придется считаться с результатами Саммита мира.

В Швейцарии завершился Саммит мира, инициированный Украиной. 78 стран, многие из которых были представлены на высшем уровне, подписали итоговую резолюцию, где прямо назвали происходящее войной РФ против Украины, которая «продолжает вызывать масштабные страдания людей и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира». Они потребовали прекратить ядерный шантаж и вернуть на родину депортированных украинских детей.

В чем значимость этого решения? Какой сигнал получил от Саммита мира Лукашенко?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Я убежден, что Cаммит мира в Бюргенштоке имеет большое значение для Украины и мира. Ведь его целью была разработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Именно Украина более года назад высказала формулу мира и последовательно ее внедряла. Как раз этот Cаммит выполняет часть тех позиций, тех положений, которые указаны в формуле.

Среди ключевых участников были практически все руководители европейских структур, руководители западных государств. В частности — президент Европейской комиссии, президент Европейского совета, канцлер Германии, премьер-министр Италии, премьер-министр Канады. Одной из первых выступала вице-президент Соединенных Штатов, президент Франции и так далее.

Все они высказали четкую и однозначную позицию, что Россия — агрессор, что это полномасштабная война. Никто не говорил о «конфликте в Украине». В коммюнике говорится о «войне России против Украины». На стратегическом уровне все партнеры выразили однозначную поддержку Киеву — и политическую, и финансовую, и военную. И выразили убеждение, что мир должен вместе с Украиной одержать победу.

Второе, на что я обратил внимание, — основная часть выступающих, которых я перечислил, также представители Глобального Юга, которые приехали на Cаммит — Индия, Африка, Саудовская Аравия — поддержали тезис о том, что для становления мира не нужно придумывать велосипед. Нужно вернуться к выполнению Устава ООН.

— Звучала ли тема Беларуси?

— О Беларуси говорил президент Польши Анджей Дуда. Жестко было отмечено, что ситуация с Беларусью беспокоит Польшу. Дуда заявил, что Россия ответственна за войну, но не только Россия эту войну ведет. Через режим Лукашенко произошло содействие этой войне, и происходит до сих пор. Также идут гибридные атаки на Польшу со стороны Беларуси. Появление белорусского вопроса на повестке дня Cаммита показывает, что режим Лукашенко сегодня не отстаивает интересы белорусского народа, а продвигает интересы Кремля.

— Зачем Лукашенко понадобилась гибридная война против Польши?

— Хочу напомнить нашим читателям о том, что можно выделить несколько типов гибридных атак, которые осуществляются из Беларуси против Польши, Литвы и стран Балтии.

Прежде всего — это дезинформация, кибератаки, подрывная деятельность, низкоинтенсивные конфликты, происходящие на границах и способствование нелегальной миграции. Это ключевые позиции. Для чего Лукашенко это делает? Четкого ответа нет.

В некоторой степени это шутка, но мы в Центре белорусских коммуникаций пытались найти ответы на этот вопрос с помощью искусственного интеллекта.

Один из вариантов, который нам предложил ИИ, это эмоциональная месть за санкции, попытка кому-то что-то доказать. По моему мнению, Лукашенко является острием гибридной войны, которую ведет Россия против стран НАТО. К сожалению, точкой этой атаки стала Беларусь.

Из-за размещения ядерного оружия и других военных объектов, создается ситуация, когда Лукашенко продвигает политику Путина.

Закрываются пункты пропуска на границах, уменьшается товарооборот. Из-за этого, бесспорно, страдают белорусские граждане. Поэтому никакого национального интереса Беларуси здесь и быть не может, это сугубо путинский имперский интерес, который воплощает Лукашенко, причем делает он это безнравственным образом. Это не какая-то благородная война, это подлые шаги, которые присущи гопникам.

— Гопники понимают лишь язык силы. Готов ли Запад разговаривать с позиции силы с гопником Лукашенко?

— Мы уже видим ответ. Это укрепление границ, увеличение числа пограничников, вооруженных сил в этом районе Я не исключаю, что есть и другие методы.

Польша и балтийские страны, страны НАТО, чрезвычайно внимательно следят за ситуацией внутри Беларуси — за военно-промышленном комплексом, за военными объектами, поскольку Беларусь находится под гибридной оккупацией путинского режима.

Еще один ответ — поддержка Беларуси Западом, поддержка проектов по формированию белорусской политической нации, национального сознания.

Ведь если мы говорим о субъектности, то с одной стороны таким полусубъектом является режим Лукашенко, через который действует Путин, а с другой стороны субъектом может быть только белорусская политическая нация.

Мы в Украине это четко тоже понимаем. Наш Центр всячески поддерживает все то, что помогает становлению белорусской политической нации, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы белорусы вернули себе собственную страну.

По мнению украинских специалистов, которые в той или иной степени занимаются белорусской тематикой, вопрос Беларуси для Украины — это «вопрос номер два» нашего будущего и безопасности.

«Вопрос номер один», конечно, война с Россией и сама Россия, но затем — Беларусь и ее будущее. И мы в Украине это понимаем, мы чувствуем эмоциональную связь с белорусами, которые мыслят демократически.

Эта культурная связь, общая история, нам очень легко говорить, нам есть о чем общаться.

У нас практически нет тем, которые нас разделяют, мы понимаем друг друга.

Мне часто кажется, когда я общаюсь с белорусами, что встретил очень близкого родственника, которого давно не видел, с которым мы были разлучены.

Но вот мы встретились, мы разговариваем, мы понимаем друг друга с полуслова, мы хотим дальше жить, работать сообща, помогать друг другу. Это самые искренние и теплые ощущения. Нет более близкого для украинцев по ментальности, по истории, по культуре, по языку народа, чем белорусы.

— Какой сигнал послал Лукашенко Cаммит мира?

— Лукашенко может по задаче Путина играть роль клоуна и пугала, но это было бы большим упрощением, если бы мы говорили, что он просто дурак. Он бы не смог столько лет удерживать режим и «петлять».

Конечно, действия Лукашенко будут направлены на то, чтобы выжить и сохранить свой режим. Он прекрасно понимает, что у него есть шансы, пока Путин у власти. Когда Путин посыпется, Лукашенко придется или передать власть, или под гарантии выехать на территорию России или того, что от нее останется. Вряд ли он сможет жить в Беларуси, белорусы ему не позволят.

Очевидно, что Лукашенко будет учитывать результаты Cаммита. Услышим ли мы это в его риторике? Вряд ли. Увидим ли в его действиях? В определенных действиях они будут это учитывать.

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