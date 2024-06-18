Мбаппе не потребуется операция после перелома носа 18.06.2024, 18:38

Килиану Мбаппе

В ближайшее время для футболиста изготовят специальную маску.

Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, получившему перелом носа в матче с Австрией на Евро-2024, не потребуется операция. Такое заявление во вторник на пресс-конференции сделал президент Французской федерации футбола (FFF) Филипп Диалло, сообщает RMC Sport.

«Как вы знаете, Килиан получил перелом носа. Теперь новости более обнадеживающие, так как ему не потребуется операция, по крайней мере в ближайшее время. О сроках его возвращения в строй говорить пока преждевременно, но я бы сказал, что информация от врачей скорее положительная. Особенно это касается операции, которая могла бы поставить точку в его выступлении в турнире», — пояснил Диалло.

Ранее стало известно, что Мбаппе уже вернулся в расположение сборной Франции. В ближайшее время для него изготовят специальную маску, а затем в FFF рассмотрят возможность его возвращения на поле в рамках турнира после соответствующего лечения.

Килиан Мбаппе получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0), состоявшегося в понедельник, 17 июня, в первом туре Евро-2024, который проходит в Германии. Нападающего сразу отвезли в больницу, где диагностировали перелом носа. Позже появились сообщения об отсутствии необходимости немедленной операции, однако предполагается, что Мбаппе пропустит два оставшихся матча группового раунда. Таким образом, нападающий сможет принять участие лишь в финальном этапе, если Франция успешно выйдет из группы.