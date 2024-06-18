Более 10 тысяч российских военных обвинили в отказе от службы с начала войны в Украине 18.06.2024, 18:25

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В мае 2024 года был установлен рекорд по рассмотрению подобных дел.

С начала российского вторжения в Украине в российские военные суды поступили более 10 тыс. дел об отказе от службы, пишет «Медиазона».

С момента объявления мобилизации в сентябре 2022 года, когда военным запретили увольняться, в суды поступило 9 059 дел по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы), 627 дел по ст. 332 УК РФ (Неисполнение приказа) и 339 дел по ст. 338 УК РФ (Дезертирство). Обвиняемыми по этим делам проходят 10 085 человек, в отношении 8 594 из них уже вынесли приговор.

В мае 2024 года был установлен рекорд по рассмотрению подобных дел. В минувшем месяце в суды поступило 844 дел о самовольном оставлении части, 43 процесса за неисполнение приказа и 42 дела о дезертирстве. Издание отмечает, что подобные дела рассматривают в сжатые сроки и суды выносят приговоры с беспрецедентной скоростью — по 34-35 постановлений в день. Чаще всего военные судьи назначают условные сроки военнослужащим, что позволяет командованию отправлять их военнослужащих на фронт.

По данным «Медиазоны», до начала мобилизации и ужесточения наказания по «военным статьям», российских военных практически не преследовали по подобным делам. В январе 2022 года подобных дел было меньше ста и все они касались самовольного оставления части.

Диктатор России Владимир Путин в сентябре 2022 года подписал указ о «частичной мобилизации». Тогда же Госдума приняла поправки к статьям Уголовного кодекса о преступлениях против военной службы: в них добавили части о совершении преступления во время мобилизации или военного положения, ужесточили наказание за дезертирство или самовольное оставление части и ввели наказание за добровольную сдачу в плен. Вскоре военные суды оказались завалены уголовными делами против решивших уйти со службы граждан.

В феврале этого года проект «Идите лесом» сообщил, что количество желающих дезертировать из рядов российской армии в Украине за год выросло в десять раз. Так, если в январе 2023 года в организацию обратились 28 дезертиров, то в январе 2024-го эта цифра увеличилась до 284. В начале текущего года дезертиры составили 36% от общего числа всех обратившихся в проект, из них 30% были мобилизованные, 50% — контрактники, подписавшие контракт уже после начала войны, и 10% — контрактники, которые пошли служить до 24 февраля 2022 года. Еще 10% пришлось на всех остальных. При этом контрактники не всегда были добровольцами, подвергшимися пропаганде и вербовке: часть из них — это срочники, которых насильно перевели на контракт.