День презрения
- Александр Невзоров
- 1.08.2023, 9:07
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В Грузии в Батуми формируются новые национальные традиции.
Сюда опять зарулил лайнер с «телами в панамах» из России. И их опять прокляли, послали, запретили сход на берег и довели до падучей гимном Украины из пяти динамиков. Как видим, методика отрабатывается, закрепляется и становится практикой истинного экзорцизма.
Попытка проникновения русских в город «под броней» спецтранспорта выглядела жалко. Народ грузинский щедро поделился своими яйцами с народом, яиц не имеющим.
Более того. Грузины умеют практически все превратить в праздник. Этот «день презрения» тоже со временем может стать красочным фестом.
Прибытие российского лайнера в порт Батуми – провокация Москвы, заявила в соцсетях президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выразила благодарность жителям страны, вышедшим на акцию протеста против захода корабля в грузинский порт, и заявила, что гордится ими.
Александр Невзоров, Telegram