ВСУ изучают коридор для прохождения средств ПВО в Москве? 2 1.08.2023, 12:29

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Фото: Reuters

Военный эксперт рассказал, что может стоять за ударами дронов по столице РФ.

Какой эффект должен иметь уже второй удар дронами по правительственному кварталу в Москве, в эфире Radio NV объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Против Украины воюет не Москва, а вся Россия, к большому сожалению. Конечно, это будет иметь отпечаток для определенной категории жителей там. Это будет создавать психологический эффект», — отмечает Мусиенко.

Но, по его мнению, было бы лучше, чтобы удары по Москва-Сити имели другую цель.

«Хочу верить, что они имеют более далеко идущую цель — не покошмарить исключительно жителей какого-то квартала или работников министерства. А все же создать и изучить коридоры для прохождения средств ПВО, в том числе и в Москве, таким образом, чтобы поражать действительно достаточно важные объекты. И кроме психологического эффекта, иметь еще и эффект практический — в уничтожении нужных нам целей», — добавил Мусиенко.

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