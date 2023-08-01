Борислав Береза: Путин боится включать воздушную тревогу в Москве 2 1.08.2023, 14:08

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Борислав Береза

Рано или поздно появится недовольство среди россиян.

В ночь вторника, 1 августа, беспилотники второй раз за неделю атаковали башни правительственного квартала Москвы, где находится министерство экономического развития.

Сайт Charter97.org попросил украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу прокомментировать эти удары:

— Хочу сказать, что это все ложь. Это здание само напало на беспилотники и, как мы видим, отработало как обычная ПВО. Если же перейти от шуток к серьезным вопросам, то Москва, как и обещали ранее, каждый день будет все больше и больше понимать, что она — часть поля боя.

Я вам как-то говорил, что война придет в Москву, тогда москвичи поймут, что сидеть на диване с полторашкой «Охотского» или «Очаково» уже не выйдет. Каждый из них может случайно погибнуть из-за того, что не там заглушат БПЛА, не там что-то упадет или что-то еще.

Единственный вариант для России закончить прилеты по Москве и другим городам (всем легитимным объектам и целям) — вывести все войска со всех оккупированных территорий. Это даст возможность провести переговоры по компенсации Украине и другим вопросам. До этого же момента Украина оставляет за собой право защищаться всеми возможными инструментами, которые у нее есть.

— Удары приходятся на время, когда в зданиях никого нет — выходной день, ночь. Почему?

— Мы не хотим случайных жертв, пытаемся их минимизировать. Обратите внимание, Россия целенаправленно бьет по гражданским объектам, жилым домам. В основном ночью, когда люди там спят.

Украина же бьет как раз по тем объектам, которые не являются жилыми. Ночью там никого быть не может.

Хочу обратить внимание на еще один интересный момент. Россия, постоянно обстреливая украинские города, рассказывает, что они «попадают по каким-то штабам «Азова», «нацистам», «складам», а на самом деле все время бьют по жилым домам или гражданской инфраструктуре.

Украина же адресно бьет и показывает, что может попадать. С каждый днем таких БПЛА у нас будет все больше и больше. В общем, вот очередное доказательство того, что Украина, что говорит, то и делает, а Россия — традиционно врет.

— Если посмотреть на видео, которые публикуются в Cети, то на них видны только взрывы, а воздушной тревоги не слышно. Какой урок должны вынести россияне из этих атак?

— В России не будет включаться воздушная тревога, ведь это напугает москвичей. Если вдруг, совершенно случайно, какой-нибудь российские РЭБ заглушит беспилотник, а тот упадет в чью-то квартиру, то вина за это будет лежать на РФ.

Во-первых, незачем глушить беспилотники. Во-вторых, нужно предупреждать своих граждан, чтобы они уходили, нужно минимизировать опасность. Но российской власти безразличны жизни россиян. Для них это жертвенные агнцы, которых они совершенно спокойно будут разменивать на свои интересы.

— Объясните, почему Кремль боится пугать россиян?

— Как раз осознание того, что Москва тоже становится зоной боевых действий, приведет к тому, что война будет завершаться. Рано или поздно появится недовольство среди россиян. На сегодняшний день люди в Москве, Питере, Самаре, Владимире и других городах РФ не чувствуют войну. Ее для них нет.

Как только они начнут ее чувствовать, увидят, что, оказывается, они тоже могут стать частью зоны боевых действий, их мотивация поддерживать войну резко уменьшится.

Увеличится протестное настроение и желание, чтобы война закончилась. В России же власть будет вынуждена реагировать на людей, потому что недовольство может рано или поздно превратиться в управляемый бунт, который сместит эту власть и поставит другую.

Каждый лейтенант хочет стать генералом, а каждый маленький коррупционер в РФ хочет стать большим коррупционером, а им мешают. Есть Путин, Шойгу, Патрушев, Медведев и вся остальная шобла, которая сидит на всех потоках, а мелких коррупционеров туда не пускают.

Если появится шанс, то мелкие коррупционеры им воспользуются. Вот недовольство и глушат, в том числе — не пугая россиян. Давайте честно говорить, когда ревет сирена, то начинаешь понимать, что она ревет потому, что есть война.

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