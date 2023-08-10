Завод разрабатывал оружие нового поколения: неожиданные детали подрыва в Сергиевом Посаде 5 10.08.2023, 8:32

6,494

На подмосковном предприятии пытались создать стелс-бомбардировщик «Посланник» для войск РФ.

Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде под Москвой, где прогремел мощный взрыв 9 августа, был одним из участников разработки российского стратегического бомбардировщика нового поколения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок РФ. Как пишет издание «Агентство», предприятие с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения «Посланник».

Среди контрактов предприятия - «выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: «Посланник-1ОЭП/Л». Срок исполнения контракта – 2027 год, стоимость работ − 69 миллионов рублей.

Заказчиком работ выступает национальный исследовательский институт «Экран» (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – минобороны России.

Согласно деталям контракта, следить за работами должны военные представительства минобороны РФ №1205 (Сергиев Посад) и №684 (Самара), отвечающие за контроль качества и приемку продукции для ведомства.

Что известно о новом самолете РФ «Посланник»

Дальний бомбардировщик-ракетоносец разрабатывает компания «Туполев» для минобороны РФ с 2009 года. Самолет спроектирован по схеме «летающее крыло», в конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология «стелс»).

Сообщается, что бомбардировщик будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Пропагандисты РФ утверждают, что новый самолет РФ якобы сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.

Напомним, под Москвой прогремел мощнейший взрыв. Взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании «Ростех». Местные жители утверждают, что взорвался беспилотник. Взрыв на предприятии «Ростех» в Московской области насколько мощный, что россияне начала эвакуацию. Взрывом выбило окна довольно далеко от завода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».