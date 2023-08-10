Полковник ВСУ раскрыл, что могло вызвать взрыв на военном заводе в Сергиевом Посаде 2 10.08.2023, 10:14

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Роман Свитан

Выполнить такую задачу могли две структуры.

На заводе в российском городе Сергиев Посад, где производилось оборудование для силовых структур, 9 августа произошел мощный взрыв. Подрыв мог вызвать дрон «Бобер».

Такое мнение «24 каналу» озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, выполнить такую задачу могла как украинская разведка, так и российские партизаны.

Роман Свитан объяснил, что беспилотник «Бобер» может нести до сотни килограммов взрывчатки. Если этот дрон попадает по складу или взрывчатым веществам, которые детонируют, то возникает взрыв, как у полутонной авиабомбы или больше. Все зависит от того, куда попасть. Поэтому взрыв мог быть и из-за детонации в частности.

«Конечно, если выполняет задачу наша разведка, они также проносят определенную закладку по своей инициации, а далее следует подрыв малого заряда для детонации основных зарядов, которые были на этом заводе. К примеру, это и могло произойти», – предположил он.

Также это могли сделать российские партизаны, которых уже достаточно на территории страны-агрессора. Нельзя исключать версию, что это работа внутреннего подполья.

В Московской области в городе Сергиев Посад 9 августа примерно в 11 часов раздался мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. На месте происшествия образовался огромный столб из дыма, а в соседних домах вылетели окна.

Российские пропагандисты заявили, что якобы взорвался состав пиротехники компании «Пиро-Росс». Она арендовала помещение возле этого предприятия. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел именно на заводе, а не на складе с фейерверками.

На место сразу прибыли спасательные службы, чтобы разбирать завалы. Взрыв повредил соседние здания: спорткомплекс «Луч», школы №19 и №21, Сергиево-Посадский колледж и около 20 многоквартирных домов.

По данным российских СМИ, всего пострадали 52 человека. Предварительно, по меньшей мере, 6 в реанимации – у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. В других – осколочные повреждения средней тяжести.

По данным СМИ, завод до сих пор поставляет оптику российским силовикам. Также предприятие с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения «Посланник».

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