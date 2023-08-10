Соловьев устроил истерику в студии из-за курса российского рубля 9 10.08.2023, 12:48

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Пропагандист заявил, что над РФ смеется вся заграница.

Российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал провальную монетарную политику Центрального банка РФ.

Фрагмент эмоционального выступления Соловьева стал «вирусным» в Сети, передает «ДС».

Сначала тон пропагандиста был спокойным.

«У меня вопрос ко всем депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации. Скажите, пожалуйста: а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс (рубля — ред.) в стране? Скажите, вы хоть один запрос в Центробанк отправили? Чтобы эти люди пришли и объяснили, что в стране происходит. Что такого случилось, что такой курс?», — высказался Владимир Соловьев.

Он напомнил, что приведет к росту инфляции и потребительских цен в РФ. Пропагандист подчеркнул, что это все произойдет во время избирательной кампании на выборах президента РФ.

Также Соловьев напомнил, что российский рубль входит в тройку худших валют в мире. Этого не скрывают даже российские пропагандисты. По данным на четверг, 10 августа, за один доллар уже дают 96,96 рублей.

«Даже не объясняют, какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется!», — раскричался ведущий в эфире своего блога.

Это все, по словам Соловьева, — «благодаря «гениальной» политике Центробанка, который даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем-то».

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