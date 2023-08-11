ВСУ вышли на «линию Суровикина» на Донбассе
- 11.08.2023, 12:09
- 1,292
Украинские войска провали оборону РФ на Времевском выступе.
ВСУ прорвали первую линию обороны на Времевском выступе, причем по нескольким направлениям, сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Евгении Кутновой для YouTube-канала «Фабрика новин».
В районе Урожайного, Приютного и на юго-востоке от Старомайорского наблюдаются успешные действия ВСУ. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны на Времевском выступе и закрепляются на достигнутых рубежах.
«Можем говорить о том, что ВСУ вышли на линию Старомлыновка, а это уже вторая линия обороны россиян, более известная как «линия Суровикина», то есть это серьезный тактический успех ВСУ», — подчеркнул военный эксперт.
Также Снегирев отметил, что россияне пытались вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского. Туда были введены вражеские оперативные резервы, активно работала штурмовая авиация и средства поражения, но безрезультатно.
ВСУ продвигаются и в районе Старомайорского, и в районе Урожайного. Урожайное фактически с трех сторон заблокировано ВСУ, а дальнейшее пребывание российского контингента на этом направлении очень проблематично. Такая же ситуация наблюдается и в Приютном.