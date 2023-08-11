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ВСУ вышли на «линию Суровикина» на Донбассе

  • 11.08.2023, 12:09
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ВСУ вышли на «линию Суровикина» на Донбассе

Украинские войска провали оборону РФ на Времевском выступе.

ВСУ прорвали первую линию обороны на Времевском выступе, причем по нескольким направлениям, сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Евгении Кутновой для YouTube-канала «Фабрика новин».

В районе Урожайного, Приютного и на юго-востоке от Старомайорского наблюдаются успешные действия ВСУ. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны на Времевском выступе и закрепляются на достигнутых рубежах.

«Можем говорить о том, что ВСУ вышли на линию Старомлыновка, а это уже вторая линия обороны россиян, более известная как «линия Суровикина», то есть это серьезный тактический успех ВСУ», — подчеркнул военный эксперт.

Также Снегирев отметил, что россияне пытались вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского. Туда были введены вражеские оперативные резервы, активно работала штурмовая авиация и средства поражения, но безрезультатно.

ВСУ продвигаются и в районе Старомайорского, и в районе Урожайного. Урожайное фактически с трех сторон заблокировано ВСУ, а дальнейшее пребывание российского контингента на этом направлении очень проблематично. Такая же ситуация наблюдается и в Приютном.

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