ВСУ вышли на «линию Суровикина» на Донбассе 11.08.2023, 12:09

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Украинские войска провали оборону РФ на Времевском выступе.

ВСУ прорвали первую линию обороны на Времевском выступе, причем по нескольким направлениям, сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Евгении Кутновой для YouTube-канала «Фабрика новин».

В районе Урожайного, Приютного и на юго-востоке от Старомайорского наблюдаются успешные действия ВСУ. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны на Времевском выступе и закрепляются на достигнутых рубежах.

«Можем говорить о том, что ВСУ вышли на линию Старомлыновка, а это уже вторая линия обороны россиян, более известная как «линия Суровикина», то есть это серьезный тактический успех ВСУ», — подчеркнул военный эксперт.

Также Снегирев отметил, что россияне пытались вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского. Туда были введены вражеские оперативные резервы, активно работала штурмовая авиация и средства поражения, но безрезультатно.

ВСУ продвигаются и в районе Старомайорского, и в районе Урожайного. Урожайное фактически с трех сторон заблокировано ВСУ, а дальнейшее пребывание российского контингента на этом направлении очень проблематично. Такая же ситуация наблюдается и в Приютном.

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