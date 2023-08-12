Скабеева устроила истерику на ТВ из-за «бурых линий» 3 12.08.2023, 11:25

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Российскую пропагандистку «прорвало» в прямом эфире.

Скандально известная топовая российская пропагандистка Ольга Скабеева во время очередного эфира на телеканале «Россия 1» в стране-агрессоре заявила, что снова пересечены линии. Но уже не красные, а бурые линии, сообщает glavred.info.

Пропагандистку вывело из себя то, что правительство Германии изучает возможность передачи Украине в ближайшие месяцы крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера.

«Дальность полета крылатой ракеты 500 километров. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. Это не просто красная, это наша бурая-бурая линия», - заявила она в прямом эфире.

Напомним, ранее Скабеева настолько возмутилась планами украинских военных выйти на границы 1991 года.

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