Купянский излом: чего добивается Кремль Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

12.08.2023, 11:48

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Командование РФ безуспешно пытается повторить прошлогодний сценарий.

В Купянском районе Харьковской области объявлена принудительная эвакуация детей из селений, расположенных вблизи зоны боевых действий. Днем ранее стало известно, что областное руководство на фоне постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры начало обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района, в направлении которого российские оккупанты развернули бурную деятельность. Согласно сообщениям отечественного командования, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, выйдя непосредственного к самому Купянску.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что решение об эвакуации принималось не потому что оккупанты «вот-вот» возьмут Купянск или ближайшие селения, а в силу самой тактики оккупантов, которые круглосуточно занимаются террором гражданского населения. Следует напомнить, что Купянск и район были освобождены украинской армией осенью прошлого года, но с тех пор оккупанты практически каждый день его обстреливали. Последняя ситуация для гражданских существенно обострилась.

Купянск отстоит от линии боевого столкновения на расстоянии в пределах 10-15 км., что позволяет оккупантам бить по городу со ствольной артиллерии, не говоря уже о РСЗО. Вчера был удар по зданию Купянского горсовета, который уж точно военным объектом не является. Аналогичная ситуация с ударом россиян по Покровску в Донецкой области 7 августа, когда оккупанты прицельно били именно по жилому многоэтажному дому, что привело к существенным жертвам. Аналогичная ситуация в Запорожье.

Так называемые российские «военкоры» уже успели назвать эвакуацию с территории Купянского района неким «достижением» российских войск, но такие оценки связаны с завышенными ожиданиями самих пропагандистов, а также тем, что они в последнее время стараются идти в фарватере политики Кремля, всячески выпячивая «успехи».

Минобороны РФ уже успело сообщить о якобы успешном продвижении в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, но ситуация для россиян в реальности остается непростой и далеко неоднозначной. Тут следует уточнить, что информация о том, что россияне сконцентрировали на Купянском направлении некие деморализованные силы, как утверждают некоторые аналитики, включая и западные, не соответствует действительности. Позиции ВСУ в Харьковской области пытаются атаковать силами 3-й и 6-й общевойсковыми армиями РФ, а также силами 1-й танковой армии.

Россияне пытаются давить на нашу оборону по линии Лиман Первый – Ольшана. Их атаки в направлении Синьковки успешно были отбиты. Есть у россиян определенные успехи в районе селения Новоселовское, но это селение неоднократно уже переходило из рук в руки.

Тактическая цель россиян заключается в том, чтобы растянуть линию фронта, вынудить наш Генштаб задействовать оперативные резервы, дабы отвлечь Силы обороны Украины с Донецкого и Запорожского направлений. Стратегическая цель оккупантов заключается в том, чтобы выйти на линию Изюм-Лиман, нависая над нашей армейской группировкой в Донецкой области, как это было в прошлом году до освобождения территории Харьковской области.

Есть также и успехи ВСУ на Купянском направлении. Ликвидирован плацдарм россиян за речкой Жеребец в районе Кармазиновки, где ВСУ успешно наступают, а также украинские войска продвигаются в районе Сергеевки.

Проблема для россиян в том, что у них проблемы с оперативными резервами. Как пример, им пришлось убрать с Купянского направления одну из самых боеспособных 98-ю дивизию ВДВ, которую перебросили в сторону Бахмута.

Следует признать, что ситуация на Купянском направлении остается непростой. Враг скопил немалые и боеспособные резервы в численности около 100 тыс. человек, но ситуация находится под контролем отечественного Генштаба. Если у россиян и возникают некие ситуативные «успехи», то они никак не влияют на общую ситуацию на фронте, а также активные действия ВСУ указывают на то, что враг вынужден маневрировать и не имеет возможности закрепиться в удерживаемых населенных пунктах.

Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

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