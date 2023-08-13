Компания Rheinmetall решила передать Украине новый супердрон 1 13.08.2023, 10:21

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Раскрыты особенности уникального оружия.

Немецкая компания Rheinmetall приняла решение передать Украине свой новый супердрон. Речь идет о беспилотной системе Luna New Generation, сообщает Bild.

Последняя необходима для воздушной разведки. Luna New Generation (NG)

является самым современным разведывательным беспилотником.

Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило – этот «пакет беспилотников» будет состоять из наземной станции управления с:

несколькими дронами;

стартовой катапультой;

военными грузовиками.

«Беспилотная система Luna от Rheinmetall – это совершенно новая система дронов, превосходящая предыдущую модель по всем важным характеристикам. Эту систему беспилотников можно использовать как разведывательную систему, снабжать сеть LTE и перехватывать или глушить вражеские коммуникации»,

– заявили журналисты.

Они объяснили, что «NG» означает «новое поколение» дрона Luna. А другие модели беспилотников уже поставлены в Украину со складов Бундесвера.

Одна из версий этого дрона сможет нести вооружение, однако Украине передадут вариант, у которого нет такой функции.

«Бундесвер также должен получить ударные беспилотники. Но правила использования ударных беспилотников должны быть разработаны федеральным правительством и приняты Комитетом обороны и Комитетом иностранных дел. И пока эти решения не будут, войска не могут получить или использовать ударные беспилотники», – объяснили журналисты.

По их данным, новый дрон Украина получит до конца 2023 года.

Что известно о новом дроне Luna New Generation

Беспилотник Luna New Generation может снабжать сеть LTE, перехватывать или глушить связь. Дрон может развивать максимальную высоту полета в 5000 метров с дальностью разведки на несколько сотен километров.

Luna New Generation имеет легкую и прочную конструкцию фюзеляжа из CFRP (из пластика, армированного углеродным волокном). Поэтому может летать более 12 часов, передавать данные более чем на 100 километров, обеспечивать пространственный охват более чем на 30 тысяч квадратных километров.

В полете Luna New Generation имеет низкие акустические, тепловые и радиолокационные сигнатуры.

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