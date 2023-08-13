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Бегство российских войск из Урожайного показали на видео

  • 13.08.2023, 12:48
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Бегство российских войск из Урожайного показали на видео

Оккупанты убегают под звуки разрывов кассетных боеприпасов.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что российские войска сбежали из села Урожайное Донецкой области, открыв ВСУ путь для наступления к побережью Азовского моря.

Побег российских оккупантов из Урожайного Донецкой области показали на видео.

На кадрах, опубликованных «Украина 365» видно, как российские войска убегают под звуки разрывов кассетных боеприпасов.

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