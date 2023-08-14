ВСУ взяли в плен 12 российских оккупантов 14.08.2023, 3:35

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины взяли в плен 12 российских оккупантов. Также за сутки было ликвидировано и ранено еще 257 врагов.

Как сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, «Силы обороны Украины работают и идут вперед».

По информации командующего, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач.

«За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие - 81, раненые - 176, пленные - 12). Уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 9 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники», - информирует Тарнавский.

Также был уничтожен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт врага, отметил он.

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