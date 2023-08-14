Украинский командующий считает «вагнеровцев» в Беларуси опасностью 14.08.2023, 9:55

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Но не угрозой.

Пребывание ЧВК «Вагнер» в Беларуси является опасностью, но не угрозой. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, на территории нашей страны находится до 6,5 тыс. боевиков.

«На сегодняшний день на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тыс. человек – наемников ЧВК «Вагнер». В военной науке есть два понятия – военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль – это опасность, а если он едет прямо на тебя – это угроза. Так что пребывание ЧВК «Вагнер» в Беларуси является опасностью, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой. Поэтому мы не ждем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные возможности», – сказал Наев.

Украинский генерал отметил, что есть ряд признаков, которые могут указывать на военные угрозы в будущем или на продолжающуюся информационно-психологическую операцию. Целью таких действий может быть отвлечение «внимания от Украины, перенацеливание ресурсов Польши и стран Балтии на обеспечение собственной безопасности, усложнение поставок военной материально-технической помощи».

Наев допускает применение ЧВК против стран – соседей Беларуси.

«Нами не исключается применение ЧВК на территории приграничных районов Польши и Литвы. Наиболее вероятно боевики ЧВК при содействии Комитета государственной безопасности Беларуси и ФСБ РФ будут проводить поиск слабо контролируемых участков границы, выводить из строя технические средства наблюдения и т. д. В случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на усложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнеров», – сказал он.

Генерал также рассказал, что проникновения ДРГ на территорию Украины из Беларуси не было, хотя в целом в зоне группировки «Север» были пресечены четыре попытки захода российских групп. Наев также исключил возможность воздушных провокаций с белорусской стороны.

«Конечно, учитывая, что Беларусь является главным союзником РФ в войне против Украины, любая воздушная цель в первую очередь будет рассматриваться нами как средство воздушного нападения или военный объект обеспечения боевых действий, поэтому подлежит немедленному поражению. Белорусская сторона это ясно осознает», – сказал он, отвечая на вопрос о белорусских вертолетах, залетевших на территорию Польши.

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