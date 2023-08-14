Результат на табло Роман Шрайк

14.08.2023, 11:47

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Роман Шрайк

В здоровой экономике изменения курса на 70% за год не происходит.

100 рублей за доллар – это хорошо или плохо?

Есть прописные истины. При падении курса валюты экспортерам хорошо, импортерам – плохо.

Российский бюджет получит больше доходов, дефицит будет меньше, чем мог бы быть. Но с каким-то лагом придется подтягивать и расходы.

Потребители могут сколько угодно слушать по телевизору, что инфляция около нуля, но цены на импортные товары вырастут, а за ними подтянутся и остальные.

Главное, что 100 рублей за доллар – это симптом болезни. В здоровой экономике изменения курса на 70% за год не происходит.

Сколько бы ни рассказывали, что санкции не работают, а ВВП и жиры в масле растут, результат на табло.

Роман Шрайк, Telegram

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