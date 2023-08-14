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В Польше на референдум хотят вынести неожиданный вопрос, связанный с Беларусью

  • 14.08.2023, 12:18
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В Польше на референдум хотят вынести неожиданный вопрос, связанный с Беларусью

С инициативой выступила правящая партия.

Правящая партия Польши «Право и справедливость» предложила вынести на референдум вопрос о заграждении на польско-белорусской границе. Граждан страны хотят спросить, поддерживают ли они его ликвидацию.

Об этом в аккаунте партии в Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, один из четырех вопросов, которые польские власти хотят вынести на референдум, звучит так: «Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польши с Беларусью?».

— Народ решит, будет ли наша граница и дальше постоянно защищена, будет ли она безопасна, — добавил Блащак.

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