Минздрав посоветовал белорусам не выходить на улицу в ближайшие дни
- 14.08.2023, 17:10
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В чем причина?
До 17 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Минздрав дал подробные рекомендации, что стоит делать (а чего не стоит делать категорически) в эти дни.
«Постарайтесь не выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00 часов — это время максимальной солнечной активности», — говорится в сообщении.
На улице:
- держитесь в тени, периодически заходите в помещения с кондиционерами;
возьмите с собой бутылку негазированной минеральной воды;
- носите свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь.
В помещении:
- при наличии кондиционера — не охлаждайте воздух ниже 18−20 градусов (чтобы избежать тяжелых простудных заболеваний, находитесь подальше от кондиционера);
- при отсутствии кондиционера — для охлаждения воздуха используйте емкость с водой, которая ставится перед вентилятором.
Для защиты организма от обезвоживания:
- пейте больше нехолодной жидкости — не менее 1,5−3 литров в день (например, воду с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, негазированную минеральную воду, компоты и морсы);
- исключите из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда.
Соблюдайте правила личной гигиены:
- тщательно мойте руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;
- используйте при транспортировке и хранении продуктов питания чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов и т.п.), для скоропортящихся пищевых продуктов — сумку-холодильник либо хладагенты;
- особое внимание уделяйте скоропортящимся продуктам — мясным полуфабрикатам, салатам, творогу, молоку, кондитерским изделиям (пирожным) и т.п.
Напомним, днем с 15 по 17 августа во многих районах страны максимальная температура воздуха составит +30…+34°С.