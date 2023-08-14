Минздрав посоветовал белорусам не выходить на улицу в ближайшие дни 14.08.2023, 17:10

1,646

В чем причина?

До 17 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Минздрав дал подробные рекомендации, что стоит делать (а чего не стоит делать категорически) в эти дни.

«Постарайтесь не выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00 часов — это время максимальной солнечной активности», — говорится в сообщении.

На улице:

- держитесь в тени, периодически заходите в помещения с кондиционерами;

возьмите с собой бутылку негазированной минеральной воды;

- носите свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь.

В помещении:

- при наличии кондиционера — не охлаждайте воздух ниже 18−20 градусов (чтобы избежать тяжелых простудных заболеваний, находитесь подальше от кондиционера);

- при отсутствии кондиционера — для охлаждения воздуха используйте емкость с водой, которая ставится перед вентилятором.

Для защиты организма от обезвоживания:

- пейте больше нехолодной жидкости — не менее 1,5−3 литров в день (например, воду с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, негазированную минеральную воду, компоты и морсы);

- исключите из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда.

Соблюдайте правила личной гигиены:

- тщательно мойте руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;

- используйте при транспортировке и хранении продуктов питания чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов и т.п.), для скоропортящихся пищевых продуктов — сумку-холодильник либо хладагенты;

- особое внимание уделяйте скоропортящимся продуктам — мясным полуфабрикатам, салатам, творогу, молоку, кондитерским изделиям (пирожным) и т.п.

Напомним, днем с 15 по 17 августа во многих районах страны максимальная температура воздуха составит +30…+34°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».