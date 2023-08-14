Белорус, которому собирали на операцию всем миром, уже пытается ходить 14.08.2023, 21:29

Видео.

Белорус Виталий Тысев, которому собирали деньги на операцию всем миром, уже пытается ходить. Видео с ним опубликовало «Радыё Свабода».

В августе 2020-го мужчину задержали, и в заключении у него обострилось хроническое заболевание позвоночника. После побега из Беларуси врачи диагностировали у Тысева серьезную проблему: ему была срочно необходима операция.

Мужчине собрали на операцию почти 20 тысяч евро, но польские врачи в последний момент отказались делать операцию. Принять его согласилась берлинская клиника «Шарите». Однако на это было необходимо уже 55 100 евро. Белорусы со всего мира собрали эти деньги, и 11 августа Тысеву сделали операцию.

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