Пропагандистка Скабеева признала, что Крым — это не Россия 1 15.08.2023, 8:34

6,018

Ольга Скабеева

Признание в прямом эфире росТВ.

Пропагандистка Ольга Скабеева в эфире росТВ признала, что Крым — это не Россия.

«Ну очевидно они [ВСУ] не будут бить по территории Российской Федерации, а будут бить по Крыму, Крымскому мосту», — заявила она.

«Пропагандисты готовят следующее информационное поле: угроза освобождения Крыма армией Украины не является переходом «красных линий» (которые до этого в связи с этими же «Taurus» были названы багровыми).

Линия партии, похоже, изменилась: теперь по Крыму бить можно, потому что Крым не территория России. Соответственно, защищать Крым в соответствии с моделью ядерного сдерживания РФ не собирается?

Мы это и так предполагали. Но явно не ожидали, что пропаганда об этом заявит публично, фактически признав незаконно аннексированные территории таковыми.

Уже поздно давать заднюю. Всё «слито», — пишет Telegram-канал «CYNIC».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».