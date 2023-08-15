Пропагандистка Скабеева признала, что Крым — это не Россия

Пропагандистка Скабеева признала, что Крым — это не Россия1
- 15.08.2023, 8:34
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Признание в прямом эфире росТВ.
Пропагандистка Ольга Скабеева в эфире росТВ признала, что Крым — это не Россия.
«Ну очевидно они [ВСУ] не будут бить по территории Российской Федерации, а будут бить по Крыму, Крымскому мосту», — заявила она.
«Пропагандисты готовят следующее информационное поле: угроза освобождения Крыма армией Украины не является переходом «красных линий» (которые до этого в связи с этими же «Taurus» были названы багровыми).
Линия партии, похоже, изменилась: теперь по Крыму бить можно, потому что Крым не территория России. Соответственно, защищать Крым в соответствии с моделью ядерного сдерживания РФ не собирается?
Мы это и так предполагали. Но явно не ожидали, что пропаганда об этом заявит публично, фактически признав незаконно аннексированные территории таковыми.
Уже поздно давать заднюю. Всё «слито», — пишет Telegram-канал «CYNIC».