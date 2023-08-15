Зеленский посмертно наградил белорусского добровольца Эдуарда Лобова орденом «За мужество» 1 15.08.2023, 10:47

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Эдуард Лобов

Белорус воевал за свободу Украины с 2015 года.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил белорусского добровольца Эдуарда Лобова орденом «За мужество».

Белорусский доброволец Эдуард Лобов погиб 26 января, защищая Угледар. В своем последнем бою он спас командиру жизнь. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Эдуард Лобов воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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