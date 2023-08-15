Бутылка товарища майора 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

15.08.2023, 12:06

«Русский мир» во всей своей красе.

В интернете появляется всё больше видеозаписей на которых жители временно оккупированных регионов Украины извиняются за «недостаточное уважение к РФ».

Путинский «русский мир» во всей своей красе. Средневековый террор и унижения — больше он ни на что не способен.

Чекисты пытаются запугать украинцев и внушить им чувство бессмысленности любого сопротивления, но всё больше настраивают против себя даже тех жителей, которые до последнего придерживались нейтралитета.

Путинская РФ — это один большой ГУЛАГ, обитатели которого поделены на представителей «охранки» и заключённых.

Всё, что Кремль может предложить населению временно оккупированных регионов Украины — это бутылка товарища майора, да стремительно обесценивающийся рубль, которым к зиме можно будет разжигать печки.

Да и никакого будущего у всей этой пытающейся восстать из ада недоимперии нет: несколько лет просуществовать в режиме «осаждённой крепости», а после окончательно уйти в небытие.

И это при условии, что в ближайшие месяцы не случится «невосполнимой утраты». После «перегруппировки» в подземное царство Путина процесс пойдёт куда быстрее.

Так что весь этот бессмысленный и беспощадный террор ничто иное, как агония. Злоба от бессилия. Желание перед собственным крахом испортить жизнь как можно большему количеству не сломавшихся под их гнётом людей.

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