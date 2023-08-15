Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ 1 Виктор Андрусив

15.08.2023, 18:37

Виктор Андрусив

Единственный способ для нас всех выжить – это верить в свою победу.

Кое-что о реализме и прагматизме.

Вижу, участились разговоры о реализме и прагматизме в украинско-российской войне. Только почему реальным и прагматичным стало рассказывать, что мы, украинцы, не освободим свои границы, что война затянется на годы, что мы начинаем проигрывать, что контрнаступление не удалось – непонятно. Что ж, давайте тогда и я немного расскажу.

Февраль 2022: реалисты и прагматики давали нам две недели! И это ЦРУ, МI5 и другие модные разведконторы. Эти же гениальные реалисты и прагматики давали Мариуполю 96 часов!

Август 2022: реалисты и прагматики назвали абсурдом попытки вернуть Херсон. Еще больше называли абсурдом попытки вернуть его без штурма города.

Сентябрь 2022: реалисты и прагматики называли абсурдом Харьковскую операцию. Партнеры Украины были категорически против нее, поскольку атаковать гораздо меньшими силами большое стадо орков – обречено на неудачу.

Всю войну реалисты и прагматики рассказывают, что Путин силен как никогда. В июне 2023 года Пригожин умножает на ноль этих адептов реализма и прагматизма.

Август 2023: реалисты и прагматики решили рассказывать нам о том, что контрнаступление не удалось, война на годы и тому подобное. Ничего не мозолит, господа реалисты и прагматики?

Я расскажу вам, что для меня реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ. Вера – это самый большой ресурс людей, пока люди верят – они делают невозможное. Именно это невозможное и делает наш народ всю эту войну, и единственный способ для нас выжить – это верить в свою победу.

Я могу гарантировать вам только одно – ни одна аналитическая служба, ни один эксперт в мире не знает, как закончится война. Но нация, верящая в свою победу, точно удивит весь мир. Уже удивила, и еще удивит снова.

Виктор Андрусив, Facebook

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