Андрей Санников: Пригожина могут использовать против Лукашенко 1 16.08.2023, 13:29

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Андрей Санников

Где будет больше добычи, там и будет главарь ЧВК «Вагнер».

Присутствие ЧВК «Вагнер» в Беларуси представляет реальную опасность для Польши, Литвы и Латвии. Необходимы превентивные меры, включая удары по местоположению боевиков. Такое мнение высказал экс-кандидат в президенты Республики Беларусь, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью «Голосу Америки».

— Создает ли присутствие «Вагнера» на территории Беларуси угрозу для региональной безопасности?

— Этот крайне опасный элемент появился на границах Польши, Украины, Литвы и Латвии. И именно четыре государства я называю потому, что всем им грозит опасность. Уже мы слышим, что Путин и его пропагандисты говорят открыто о Польше, о Сувалкском коридоре — это уязвимое место, которое всегда обозначалось как политиками, так и военными, потому что у России есть планы отрезать Балтию от остальной Европы. Именно прорывом через узкий коридор в Калининград. И эти планы Россия вынашивает с 2009 года. Именно тогда на территории Беларуси состоялись маневры, где такие планы фигурировали. Вот и не зря упоминаются Пригожин и его головорезы в связи с Сувалкским коридором, в связи с Польшей. Поэтому, безусловно, это развитие событий крайне и крайне опасно, и на него нужно не просто обращать внимание. Нужно уже принимать превентивные меры, вплоть до ударов по расположению этих преступных группировок.

— То есть вы думаете, все эти провокации на границе с участием белорусских силовиков и «вагнеровцев» связаны непосредственно с Сувалкским коридором?

— Я думаю, они связаны непосредственно с угрозой для Европы, потому что Путин не скрывает целей — разбить Европу, то есть разрушить те связи, которые существуют в Европе. Ну, раньше были цели договариваться поодиночке с крупными европейскими странами. На остальных плевать. Он до сих пор не воспринимает страны Балтии как самостоятельные субъекты. И, конечно, это связано с этим.

Более того, смотрите, на территории Польши были арестованы двое «вагнеровцев». Они расклеивали, раздавали пропагандистские материалы группы «Вагнера». То есть вербовка, попытка вербовки идет не только на территории Беларуси. Ну, вот видите, сейчас на территории Польши. Кроме того, они были связаны с разведдействием, как сообщают польские медиа. А это уже опасно. И если идет такая активная разведка и если выявляют этих «вагнеровцев» здесь, в Польше, значит, готовится что-то против Польши.

— Как вы думаете, на данный момент кто-то вообще контролирует Пригожина, или он все же бесконтрольный?

— Я думаю, сейчас никто его не контролирует, потому что никто ему не платит. Если бы ему платил Путин, как раньше, а он платил огромные деньги, как он сам признался, видимо, мстя за свой страх, за свой испуг того краткосрочного бунта. Вот тогда бы он его контролировал. Лукашенко ему не платит и платить не будет, потому что это диктатор, жадный, просто предельно жадный. Он может отбирать только, он может забирать, но он копейки никогда не потратит. Единственное, на что он потратит деньги — на охрану своего тела, это да. Поэтому Пригожин сегодня, я думаю, он пытается найти источники финансирования достаточно серьезные. Отсюда вот это участие и активизация в Африке, в частности, в Нигере, я думаю, там и по остальным африканским странам, особенно тем, которые готовы платить и за поддержку каких-то военных действий, переворотов и иных или за охрану рудников — хоть урановых или алмазных. Поэтому он сегодня не принадлежит никому, и его никто не контролирует. И в этом то и опасность.

— В этом случае, представляет ли потенциально Пригожин угрозу режиму Лукашенко?

— Да, потому что он не будет подчиняться Лукашенко, если он пошел против Путина, Лукашенко — никто. Здесь же не идет речь о нормальных отношениях людей. Это преступники, каждый из которых является вожаком организованной преступной группы, и они могут демонстрировать любовь друг к другу. Они могут демонстрировать ненависть, но ради добычи какой-то, ради трофеев они все равно договорятся. Но они договариваются как преступники, как криминал, как серийные преступники. Поэтому он, безусловно, может представлять угрозу для Лукашенко. Он может быть использован против Лукашенко, но так же он может быть использован и для поддержки Лукашенко. То есть здесь, опять же, где будет больше добычи, там и будет Пригожин.

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