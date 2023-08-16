Иран начал скидками вытеснять российскую нефть из Китая 16.08.2023, 15:51

Спрос на иранскую нефть вырос более чем в полтора раза.

Китай резко нарастил закупки нефти в Иране, заменяя баррели из России, которые становятся все дороже и стоят выше установленного Западом «потолка цен».

В августе КНР импортирует из Ирана 1,5 млн баррелей в сутки — рекордный объем как минимум за последние 10 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

По сравнению с январем-июлем, когда Китай закупал в среднем 917 тысяч баррелей в сутки, спрос на иранскую нефть вырос более чем в полтора раза. Причина — в цене, рассказали Bloomberg работающие в регионе трейдеры. Иранская нефть, по их словам, предлагается со скидкой $10 за баррель к Brent и стоит значительно дешевле российской. Та, по данным Минфина, в июле в среднем уходила за рубеж по $64,37 за бочку Urals и подорожала на $9 за месяц.

В августе, по данным Reuters, стоимость Urals в западных портах РФ поднялась до $70. И хотя это на $15 ниже текущих котировок Brent, реальная скидка значительно меньше, поскольку в конечную стоимость нефти для покупателя заложены расходы на транспортировку и страхование.

Новые цены на нефть из России все меньше нравятся ее ключевым покупателям, включая не только Китай, но и Индию. С середины мая нефтяной экспорт из РФ в Азию сократился на 25%, а его объемы — 2,6 млн баррелей в сутки по состоянию на конец июля — стали самыми низкими с начала января.

Из-за сокращения скидок застопорились переговоры между «Роснефтью» и Bharat Petroleum — одной из крупнейших в Индии сетей государственных НПЗ. Контракт на 6 млн тонн нефти, который начали обсуждать еще два месяца назад, так и остается неподписанным, рассказал на прошлой неделе финансовый директор Bharat Веста Рамакришна Гупта.

«Если скидки продолжат уменьшатся, ни коммерческих, ни других преимуществ у покупку нефти в России не будет», — пояснил источник Reuters на нефтяном рынке Индии.

Уменьшить дисконты на российскую нефть еще в декабре прошлого года потребовал президент РФ Владимир Путин. В ответ правительство с апреля ввело предельную величину дисконта для расчета налогов: изначально она составляла $34 за баррель, к июлю уменьшилась до $25, а с 1 сентября составит лишь $20.

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