Иран нанес Путину удар ножом в спину Павел Бондаренко

17.08.2023, 7:56

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Коллаж: nv.ua

C китайского рынка вытесняется взбешенная бензоколонка.

И тут Иран такой – бац! Наносит удар ножом в спину Путину. Ну, не в спину – чуть ниже, но тоже очень неприятно.

Китай начал закупку иранской нефти по цене ниже той, по которой Москва предлагает свою. Сейчас Поднебесная покупает 1,5 миллиона иранской нефти ежемесячно — самый высокий показатель за последние 10 лет. Таким образом с китайского рынка вытесняется взбешенная «бензолоконка».

Павел Бондаренко, «Фейсбук»

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