В России устроили истерику из-за кандидата в депутаты Зеленского

В России устроили истерику из-за кандидата в депутаты Зеленского5
- 17.08.2023, 13:25
- 5,236
От политика потребовали «переписать фамилию».
В Смоленской области россиянин устроил истерику из-за того, что на выборах в областной совет баллотируется кандидат по фамилии Зеленский. Пенсионер призвал местного губернатора исключить этого человека из предвыборной гонки.
Более того, житель страны-агрессора призвал кандидата в депутаты изменить фамилию. Видео с истерикой россиянина опубликовали в Telegram, передает obozrevatel.com.
Россиянин пожаловался, что кандидат по фамилии Зеленский оскорбляет российских оккупантов и всех «патриотов». В истерике он призвал губернатора сделать так, чтобы такой человек не принимал участие в выборах.
Житель Смоленска предложил два варианта решения «проблемы». По мнению россиянина, политик должен изменить фамилию или снять свою кандидатуру.
«Не кажется ли вам оскорбительно для участников СВО и всех патриотов, что у нас на выборах в Смоленскую областную думу от партии «Единая Россия» кандидат по фамилии Зеленский. Его не должно быть! Пусть переписывает фамилию, пусть снимается. Персонажа с фамилией Зеленский быть не должно», – выдал россиянин.
Глава Смоленского областного совета Игорь Ляхов ответил, что не имеет права преследовать людей из-за фамилии. После этого россиянин, который устроил истерику, обиделся и покинул встречу с местными чиновниками.