Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО «в обмен на территории» 6 17.08.2023, 16:05

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Генсек озвучил официальную позицию Альянса.

Украина сама будет решать, когда будут благоприятные условия для проведения переговоров со страной-агрессором Россией.

Роль НАТО заключается в поддержке Украины, и такая позиция Альянса остается неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в норвежском городе Арендал, сообщает Reuters.

«Именно украинцы и только украинцы могут решить, когда будут условия для переговоров, и только они могут решить за столом переговоров, какое решение является приемлемым», – заявил Столтенберг.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может отказаться от некоторых своих территорий, но при этом вступить в Альянс. При этом он акцентировал на том, что он лишь предполагает подобное и не утверждает, что так и будет.

В Украине резко отреагировали на такие заявления. В частности, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что для Украины разговоры об отказе от территорий абсолютно неприемлемы, а советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявление Йенсена странным.

Впоследствии глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен начал давать заднюю и сказал, что его заявление было частью «более широкой дискуссии» о возможных сценариях. Он назвал эти высказывания ошибкой и добавил, что не должен был так говорить.

После этого у Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. Позиция Вашингтона заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, но об обмене украинских территорий речь не идет.

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