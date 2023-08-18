«Теперь стоять на «Литве», будем по 12-18 часов» 1 18.08.2023, 9:46

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Литва закрыла погранпереходы Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью.

Литва с 00 часов 18 августа закрыла два погранперехода с Беларусью – Шумскас (сопредельный с белорусской стороны – Лоша) и Тверячюс (сопредельный – Видзы). Пропуская способность Шумскас/Лоша 250-300 легковых автомобилей в сутки, а через Тверячюс (Видзы) проходило 100-140 легковых авто и 50-70 грузовиков в сутки, отмечает infotrans.by.

Ситуация с пропуском пассажирского трафика на литовской границе ухудшилась

Если ранее время простоя на Каменный лог/Мядининкай достигала 10-12 часов, то теперь 12-18 часов. В профильных телеграм-каналах пишут о частых сбоях ПО на Мядининкае с литовской стороны, когда трафик легковых автомобилей и вовсе останавливается на 6-10 часов (за это время не пропускают ни одной легковой машины), что приводит к гигантскому скоплению легковушек в зоне ожидания (ЗО). Да и ремонтные работы на Мядининкае еще не закончены литовской стороной, в полную мощь данный погранпереход пока еще не заработал. По состоянию на 9.00 18 августа в ЗО Каменный Лог более 110 машин, из ЗО даже не выехали легковушки кто въезжал туда в 23.00 прошлого дня (по данным оператора ЗО – РУП «Белтаможсервис»).

Котловка/Лаворишкес очереди тоже выросли. В ЗО и въезда в ЗО находится более 70 машин. Всего на пограпереходе стоят более 100 машин. Только время ожидания в ЗО составляет 6-8 часов. По статистике на два перехода (белорусский и литовский) – уйдет те же 12-18 часов.

Бенякони/Шальчининкай в ЗО находятся более 100 машин. По данным статистики оператора ЗО отстоять только в ЗО придется 8-10 часов. По состоянию на 9.00 18 августа в ЗО Бенякони более 70 машин, из ЗО даже не выехали легковушки кто въезжал туда в 0.50 сегодняшнего дня (по данным оператора ЗО – РУП «Белтаможсервис»). Общее время простоя составляет 12-16 часов.

Привалка/Райгардас до шлагбаума находится более 40 машин. Всего на погранпереходе стоят более 70 машин. В профильных телеграм-каналах пишут, что время на прохождения обеих границ (белорусской и литовской) составляет 12-15 часов.

Также в связи с закрытием погранперехода Тверячюс/Видзы (Витебская область), значительные очереди наблюдаются на латвийских пограпереходах (Урбаны/Силене, Григоровщина/Патерниеки), которых никогда там не было. Телеграм каналы полны сообщений – проходить границу на Латвию за 5-8 часов – это нонсенс. Но все же латвийское направление остается менее загруженным, чем литовское.

«Теперь стоять на «Литве» вместо 6-8 ч., будем по 12-18 ч., но если Литва закроет еще погранпереходы с Беларусью, то ситуация будет еще хуже», – пишут очевидцы в профильных телеграм-каналах, проходящие границу на легковом автомобиле.

И все же летний сезон отпусков еще не окончен, поэтому значительного скопления очередей в августе-сентябре не избежать, – отмечают в Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ».

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